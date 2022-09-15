Груда срочных дел? Как не позволить им перечеркнуть ваши планы

Ворох накопившихся задач не говорит о вашей некомпетентности

Один мой знакомый рассказал мне, что вернулся после медитативного ретрита воодушевленным теми перспективами, которые он наметил для себя за эти дни — новые проекты, возможности, нечто важное, что он хотел бы создать.

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Что за невероятное ощущение — быть в восторге от перспективы сделать что-то значимое!

А затем мой знакомый оказался дома, где его ждал ворох задач, писем и сообщений. Все они требовали безотлагательного внимания, и это помешало ему реализовать его лучшие намерения.

Срочность накопившихся завалов перечеркивает все наши самые продуманные планы.

Нам постоянно приходится разбирать груды:

задач, которые накапливаются в списке дел;

писем и сообщений, которые накапливаются в почтовых ящиках;

бумаг, которые накапливаются на письменном столе, и документов на рабочем столе компьютера;

вкладок, которые накапливаются в браузере;

домашних хлопот и поручений, которые нужно выполнить, телефонных звонков, которые нужно сделать, разных вещей, которые надо починить или почистить.

хлама, который накапливается в жилищах.

Эти груды задач, сообщений, поручений, хлопот кажутся неотложными. Мы не можем пожертвовать ими в пользу того, что важнее всего, потому что им сопутствует тревога, из-за которой нашим главным желанием становится разобраться с тем, что особенно настойчиво требует внимания, — что бы это ни было.

Действуйте с любовью и заботой, но без тревожной спешки

Иногда мы игнорируем этот ворох безотлагательных дел, но в результате не избавляемся от ощущения срочности и тревоги, а лишь усугубляем ситуацию. Это все равно, что пытаться спрятать голову в песок и сделать вид, что проблемы не существует — она продолжает звать нас, но мы затыкаем уши и громко напеваем в надежде ее заглушить.

Нет ничего плохого в этом стремлении либо решительно расправиться с завалами, либо сделать вид, что их нет. Нет ничего плохого ни в их срочности, ни в тревоге, которую они вызывают. Но что, если бы мы смогли установить с ними новые отношения?

Что, если все эти груды дел служат возможностями принести пользу, выразить любовь или поиграть? Возможно, при таком подходе они будут вызывать меньше тревоги, казаться менее назойливыми? Они ни в коей мере не свидетельствуют о нашей компетентности или некомпетентности — это всего лишь игровые площадки.

Или их можно воспринимать как сад — маленькие ростки, которые нуждаются в бережном уходе, а не лесной пожар, который надо срочно гасить. Действуйте с любовью и заботой, но без тревожной спешки.

А кроме того, это новое отношение к завалам дает возможность уделить внимание чему-то более глубокому. Проекту, имеющему особое значение, чему-то, во что можно вложить душу и удовлетворить свое желание узнать больше. И тогда нам удастся воплотить свои глубочайшие стремления к созерцанию, размышлению и самовыражению. Мы сможем развивать наши отношения и проводить время с близкими людьми так, чтобы при этом из наших смартфонов не звучали навязчивые напоминания о грудах неотложных задач.

Чему бы вы хотели посвятить свои дни, если бы на вас не давила срочность накопившихся дел?

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена.

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