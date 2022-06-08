Когда дел слишком много. Как избавиться от чувства перегруженности
Лео Бабаута: «Многие не могут справиться с серьезными задачами, потому что чувствуют себя слишком загруженными» (Фото:EdZbarzhyvetsky/Depositphotos)
Есть простой способ справиться с гнетущим ощущением
За последние несколько недель почти все, с кем я работаю как коуч, сталкивались с одним сильным ощущением: перегруженность.
Создается впечатление, что это чуть ли не всеобщая проблема: люди не могут справиться с серьезными жизненными задачами, потому что чувствуют себя слишком загруженными. У них не доходят руки до более значимых проектов, просто потому что дел слишком много.
Бороться с ощущением, что вы завалены делами, можно несколькими различными способами:
— Сокращать количество дел. Отменять, упрощать, переносить, расчищать пространство.
— Работать сверхпродуктивно и стремительно выполнять уйму дел сразу.
— Свернуть все дела, покорно развести руками и отправиться смотреть телевизор.
— Расставить приоритеты и менее важные дела отложить.
— Выполнять по одному делу за раз, не переживая в это время обо всем остальном.
Чаще всего я предпочитаю два последних метода — расставить приоритеты и полностью сосредоточиться на чем-то одном.
Но вот что я вам скажу: ни один из этих подходов на самом деле не позволяет устранить корень проблемы перегруженности — который кроется в нашем мышлении.
Давайте посмотрим, как наш образ мыслей порождает смятение и как мы можем изменить его, чтобы испытывать больше удовольствия, веселья и радости, приступая к выполнению тех потрясающих задач, которые ставит перед нами жизнь.
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