Пора остановиться. Как перестать убегать от проблем в отношениях

21 февраля, 22:03
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Роберт Таибби: «Многие предпочитают разрывать отношения вместо того, чтобы работать над ними» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)

Роберт Таибби: «Многие предпочитают разрывать отношения вместо того, чтобы работать над ними» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)

Роберт Таибби
Психолог, коуч

Если расставание — ваш излюбленный способ справляться с трудностями, вас не ждет ничего, кроме одиночества

Элли признает, что не слишком милосердна к тем, с кем сближается: обычно всего одна оплошность — и она расстается с ними, но ей это аукнулось.

Оглядываясь на свое прошлое, она видит череду распавшихся и разорванных отношений; у нее мало близких друзей и нет партнера. Элли не единственная в своем роде — многие предпочитают вести себя с партнерами точно так же, разворачиваться и уходить, заявив, что все кончено, но почему? Почему они разрывают отношения вместо того, чтобы работать над ними? Вот несколько возможных причин.

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Теги:   Психология Женщины Мужчины Отношения Советы психолога

Depositphotos
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