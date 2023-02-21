Пора остановиться. Как перестать убегать от проблем в отношениях

Если расставание — ваш излюбленный способ справляться с трудностями, вас не ждет ничего, кроме одиночества

Элли признает, что не слишком милосердна к тем, с кем сближается: обычно всего одна оплошность — и она расстается с ними, но ей это аукнулось.

Оглядываясь на свое прошлое, она видит череду распавшихся и разорванных отношений; у нее мало близких друзей и нет партнера. Элли не единственная в своем роде — многие предпочитают вести себя с партнерами точно так же, разворачиваться и уходить, заявив, что все кончено, но почему? Почему они разрывают отношения вместо того, чтобы работать над ними? Вот несколько возможных причин.

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