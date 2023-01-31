Попробуйте эти способы. Как научиться концентрироваться, даже если вокруг хаос

Рассказывая себе, что нам необходим идеальный порядок, чтобы сосредоточиться, мы никогда ничего не создадим

Я работал со множеством невероятных людей, стремящихся что-то создать — будь то произведение искусства, книга, бизнес или что-то, что может так или иначе изменить мир.



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Одна из историй, которые мы часто рассказываем себе, когда хотим заняться творчеством, заключается в том, что мы слишком заняты, разрываемся на части, или что нам нужно навести порядок в своей жизни, прежде чем мы сможем сосредоточиться.

В целом, это история о том, что надо все расчистить, чтобы иметь возможность сконцентрироваться и творить.

Но это неосуществимо. Нам никогда не разгрести все прочее, никогда не добиться того, чтобы в жизни совсем не осталось хаоса. И если мы рассказываем себе, что нам необходим идеальный порядок для того, чтобы сосредоточиться, мы никогда ничего не создадим.

Работой над этим текстом я доказываю, что подобная история ошибочна. В моей жизни царит хаос: начиная с того, что происходит в моей семье, и заканчивая моей неуверенностью в тех проектах, над которыми я работаю, и тысячей дел, требующих, чтобы я уделил им время. И тем не менее прямо в эту минуту мне удается достичь некой потрясающей сосредоточенности, чтобы писать. Я не какой-то особенный — мы все можем это сделать, если примем решение изменить ту историю, которую рассказываем себе.

В этой колонке я поделюсь некоторыми способами, как это сделать.