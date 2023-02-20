Не высыпаетесь? Как сон улучшает физическую форму

Тем, кто спит недостаточно, может быть сложнее нарастить мышцы

Серена Уильямс, например, старается спать по восемь часов каждую ночь. Звезда НБА Леброн Джеймс нацелен на восемь-десять часов сна, а легенда НФЛ Том Брэди говорит, что рано ложится и спит не меньше девяти часов.



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В этом нет ничего удивительного, поскольку сон играет ключевую роль в метаболических процессах, росте и восстановлении тканей (в том числе мышечной), а также позволяет поддерживать на оптимальном уровне память, время реакции и принятие решений. Все эти процессы влияют на спортивные результаты.

Но хороший сон может улучшить атлетические способности не только профессиональных спортсменов. Даже те, кто занимается в тренажерном зале на любительском уровне, могут увеличить до максимума благотворное влияние упражнений на свое физическое состояние, если будут высыпаться каждую ночь.

Вот лишь некоторые из способов, которыми сон улучшает физическую форму.