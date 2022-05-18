В часы разочарования и истощения. Что делает нас живыми

Быть в контакте с жизнью — это наша профилактика травматизации

Что делает вас живым. Практикум.



Для меня органичное состояние — счастье. Но сейчас я не могу искренне назвать себя счастливой — просто напоминаю себе о том, что у меня и сейчас есть многое для счастья. Для меня существенно испытывать радость, но сейчас я осознанно разыскиваю то, что придает оптимизм. Сейчас важное время — время закономерной фазы разочарования и истощения. Во время переживания этой фазы нам важно быть очень внимательными к любой информации, любым выводам, мы можем быть более уязвимыми и раздражительными. И нам так нужно напоминать себе о том, что мы должны не только выжить. Нам важно сохраниться.

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Из этой фазы и из этой войны мы должны выйти живыми, жизненными. Быть в контакте с жизнью — это наша профилактика травматизации.

Я составляла этот список для себя, чтобы помнить, что делает меня живой. Потому что я должна каждый день выбирать жизнь.

Все эти пункты очень просты. Все связывают с чувствами и ощущениями.

1. Любимая песня

2. Самое теплое воспоминание или воспоминание, придающее силы

3. Любимый вкус

4. Ваше самое ценное умение

5. Любимое блюдо с детства

6. Место, связанное с радостью

7. Самая удобная, приятная на ощупь одежда

8. Музыка, которую хочется слушать

Сейчас я осознанно разыскиваю то, что добавляет оптимизма

9. Движение (шаг, бег, танец)

10. Книга, которая первой приходит в воспоминаниях, возможно, ставшая самой главной в формировании

11. Наблюдение за огнем свечи

12. Любимый мультфильм

13. Фильм, о котором приятно вспоминать

14. Объятия — с родными, возможность обнять себя самого, даже мечтать об объятиях

15. Стихотворение, которое вспоминается

16. Разговор с теми, кто выслушает

17. Разговор с теми, кто всегда развеселит

18. Воспоминание о добром поступке — нашем или по отношению к нам

19. Цветы, которые вы любите

20. Шутка, которая не забывается (наша или с нами)

21. Ваша величайшая ценность

22. Сбывшаяся мечта

23. То, о чем мечтаете сейчас

24. Путешествие, которое запомнилось

25. Если представить, что к вам подходит родной человек, по каким выразительным признакам вы его узнаете (улыбка, осанка и т. д. )?

26. Любимый праздник

27. Хобби, которое придает радость

28. Любимые сезонные действия — летом (может, плавать), зимой (наряжать елку или печь пряники), осенью (печь яблоневый пирог или собирать урожай), весной (ходить по траве босиком)

29. Вспомнить свою личную победу — над чем?

30. Вспомнить смешной случай из своей жизни

31. Вспомнить, когда в последний раз видели звезды, смотрели на падающую звезду, гадали по облакам.

32. Вспомнить, когда в последний раз делали что-нибудь спонтанное, нелогичное (например, выдували мыльные пузыри)

33. Как вы заботитесь о себе?

34. Какой смешной звук вы издавали?

35. Подарок (вам или ваш), который помните

36. То, чему вы научились в последнее время

37. Вспомнить, о чем говорили «я точно не смогу» и смогли

38. Любимый аромат

39. То, в чем вы профессионал

40. Где место вашей силы?

41. Какое у вас когда-то (или сейчас) было хорошее прозвище?

42. Какая последняя фотография в галерее телефона?

43. То, что вы любите делать руками

44. Вспомнить, как шуршат осенние листья

45. Вспомнить, каково это прыгать по лужам

46. Вспомнить, как пахнет ландыш

47. Вспомнить, как по ладони ползло солнышко и вы читали на ней точки

48. Вспомнить вкус и аромат теплого хлеба, который несешь из магазина и по дороге отламываешь куски

49. Вспомнить свою удачную затею

50. Какое мороженое вы любите?

51. Что сделали бы первым, если бы не боялись?

52. Как вы любите, чтобы вас называли? Какая нежная и теплая форма вашего имени?

53. Если именно сейчас приложить раковину к уху, как там будет шуметь море?

54. Загадываете ли вы желания, когда едите новую ягоду в сезоне?

55. Вспомнить хруст снега под ногами

56. Отношения с кем придают вам силы и радости?

57. Вспомнить, когда чувствовали силу, когда смогли кому-то отказать, сказать нет

58. Какую свою черту вы считаете лучшей?

59. В какие добрые силы вы верите? Когда ощущали их поддержку?

60. Какая ваша самая смешная ошибка?

61. У каждого рода есть своя уникальная сила — какова сила вашего рода?

62. Есть ли у вас любимая молитва?

63. Обнимите себя прямо сейчас. И скажите: «Я выбираю жизнь».

Текст публикуется с разрешения автора

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