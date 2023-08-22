Не чувствуете воодушевления? Как продолжать идти к цели, даже если прогресс не заметен
Лео Бабаута: «Найдите свою группу поддержки» (Фото:nd3000/Depositphotos)
Некоторые перемены невозможно осуществить за неделю — вот как не бросить все в ожидании результата
Если вы пытаетесь похудеть или накачать мышцы, то можете старательно трудиться над этим на протяжении недели… и ничего не достичь. То же самое касается обучения игре на музыкальном инструменте, или изучения иностранного языка, или создания чего-то значимого в мировых масштабах.
Трудно осуществлять перемены, требующие длительного времени, если не получаешь мгновенных результатов. Стремительный прогресс может быть очень воодушевляющим — так как же сохранять воодушевление, если такого прогресса нет?
За прошедшие годы мне удалось добиться ряда серьезных долгосрочных изменений: похудеть, нарастить мышцы, подготовиться к марафонам, привлечь аудиторию в блог и многое другое. Все это до сих пор дается нелегко!
Давайте рассмотрим некоторые вещи, которые помогают мне сохранять приверженность долгосрочным целям в тех случаях, когда результат не достигается мгновенно.