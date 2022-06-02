Бомба, которая разрушит отношения. Как сохранить взаимопонимание во время войны

Мы накапливаем обиды и предъявляем их при первом удобном случае, а стоило бы предъявлять опыт

Острое стрессовое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, синдром выжившего, синдром свидетеля, травма войны, панические атаки, синдром отложенной жизни, — столько всего в нашей психике возникло или проявилось в этот сложный военный период. И кажется, надо бы в первую очередь с этим всем разобраться, но мои соотечественники все так же настойчиво обращаются к психологам с просьбами помочь сохранить отношения в паре. Или просто сохранить отношения. С друзьями, партнерами, родственниками, коллегами.



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Казалось бы, война предлагает бессмертный сценарий: жди, люби, сохраняй верность, поддерживай — ничего особо нового. Но нет. Сюжеты этой войны, на мой взгляд, гораздо сложнее всего того, что человечество пережило за свою историю. Поэтому близким людям уже недостаточно просто ждать, им нужны какие-то новые смыслы, новые правила отношений, особенно в мире, где есть новые способы коммуникаций и информация распространяется слишком быстро.

Очевидно лишь одно: война — мощное испытание для отношений и проблема взаимопонимания стоит очень остро. На мой взгляд, отношения могут разрушиться тогда, когда разница в проживании нашего опыта войны слишком очевидна, а стороны не готовы ее обсуждать и принять. Что я имею ввиду под опытом войны? Например, женщина бежит из страны: с тремя детьми пересекает пять границ, находится в дороге четверо суток, ищет по пути корм перепуганной собаке и орущему в переноске коту. Она забывает поесть, не успевает поспать и все время опасается, что сядет телефон. А где-то далеко ее мужчина, который в это время, например, служит в теробороне и трое суток не спит, потому что наполняет песком мешки, чтобы установить блокпост. Устает, валится с ног, но все равно тревожится, что делает недостаточно. Или другая женщина, которая две недели сидит с детьми и животными в необорудованном для жилья подвале, постоянно переживая, хватит ли еды и воды всем, за кого она отвечает. А ее мужчина в это время осваивает новую технику у линии фронта, но точно не знает, когда сможет применить новые навыки.

После войны нам придется знакомиться заново

Все эти люди приобрели разный опыт, который каждый из них может считать тяжелым и опасным, при этом недоумевая, почему другой жалуется и ищет поддержки, хотя ему сравнительно терпимо. Вот в этом сравнении и заложена та самая «бомба», которая взорвавшись, способна разрушить отношения. Каждому из двоих его опыт может казаться исключительным, более важным и трудным, и, если партнеры начнут им меряться и сравнивать, то с большой вероятностью поссорятся. А дальше перестанут разговаривать и будут обижаться друг на друга. Обижаться считая, что партнер такой черствый и равнодушный. Каждый примет факт, что говорить не получается, обиды накапливаются, время уходит, а недопонимание превращается в пропасть между казалось бы близкими людьми.

И это может произойти не только между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Так могут поссориться и две подруги, и коллеги, которым пришлось по-разному поступить в силу сложившихся обстоятельств и актуальных потребностей. Более того, то, что одному может представляться необременительной поездкой, другому покажется сложным утомительным испытанием. Мы разные, но эту разность трудно признать, потому что мы меряем чужую жизнь исключительно собственными мерками и пропускаем через свои знания и опыт. В результате мы накапливаем обиды и предъявляем их при первом удобном случае. А стоило бы предъявлять опыт, рассказывая свои истории, делясь своими чувствами, сверяя понимание происходящего. Тогда мы могли бы быть услышанными и услышать.

Обмен знаниями друг о друге происходит точно так же, как при первой встрече, на первом свидании. Давайте вспомним, как мы знакомимся. Мы стараемся поделиться с теми, кого хотим привлечь в качестве партнеров или друзей, нашим предыдущим жизненным опытом, рассказать, как мы росли, где учились, что делали до встречи с ними, поговорить о тех, кто повлиял на наше мировоззрение. Если человеку наш опыт релевантен, он задает вопросы, интересуется нами, а мы — им. Так мы сближаемся и понимаем, что перед нами «наш человек», с ним нам хорошо и спокойно, мы «на одной волне». Вот и после войны нам точно так же придется буквально заново знакомиться, заново рассказывать о себе и делиться тем, что мы пережили за этот период. Найдем взаимопонимание — будем и дальше вместе. Не найдем — расстанемся, увы. Но если мы не будем разговаривать, то точно ничего не получится.

Мужчинам, кстати, часто свойственно удерживать свой опыт, не делиться им. Для многих из них рассказывать о том, что они пережили, равносильно понятию «жаловаться», а это в нашей культуре считается не слишком мужским занятием. И мужчины легче обсудят это в мужской компании или среди не слишком близких людей, которые пережили подобное, чем с близкими, но теми, кому их опыт может показаться шокирующим или непонятным. Из-за этого их отношения с женщинами многое теряют.

Поэтому мне хочется, чтобы мы научились делиться с близкими не только фактами своей биографии, а и теми чувствами, которые сопровождали сложные жизненные этапы. И опыт переживания войны будет очень важным. Эти переживания и есть тем, что делает нам близкими, позволяет нам понимать друг друга, уважать и любить.

Нам еще многое придется пережить, а значит, будет, чем поделиться друг с другом. Слушать, слышать, спрашивать и говорить. Может, так и выглядит настоящая любовь, способная пройти сквозь войну?

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