Простые советы. Как накопить сбережения, не слишком себя ограничивая

Соблюдайте правило 48 часов, чтобы избежать ненужных покупок

По мере того, как жизнь с каждым годом дорожает, откладывать деньги становится все тяжелее. Если на всем экономить, можно впасть в уныние.



Большинству из нас хотелось бы просто тратить, не считая каждую копейку. Нам не хочется слишком много думать о деньгах, потому что это изматывает. Нам и без того то и дело приходится решать финансовые проблемы.

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Решили съездить в отпуск? Переехать в другой город? Завести новое хобби? Жениться? На все это нужны деньги.

На днях я приценивался к гоночным велосипедам. Мне подумалось, что было бы неплохо больше заниматься велоспортом, в дополнение к пробежкам. Я посмотрел, сколько стоит хороший велосипед и необходимое снаряжение. Все вместе обошлось бы мне примерно в $3 тыс. Пожалуй, я не настолько сильно хочу крутить педали.

Но это не значит, что мы должны перестать делать что-то новое или интересное лишь потому, что это подразумевает расходы. Лучше поступать так: тратить деньги на то, что вам действительно нужно, а затем разумно экономить с помощью этих советов.

Советы, которые помогут накопить первую $1 тыс ( или больше)

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