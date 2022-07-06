Простые советы. Как накопить сбережения, не слишком себя ограничивая
Дариус Фору: «Старайтесь не использовать шоппинг для борьбы со скукой» (Фото:luminastock/Depositphotos)
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По мере того, как жизнь с каждым годом дорожает, откладывать деньги становится все тяжелее. Если на всем экономить, можно впасть в уныние.
Большинству из нас хотелось бы просто тратить, не считая каждую копейку. Нам не хочется слишком много думать о деньгах, потому что это изматывает. Нам и без того то и дело приходится решать финансовые проблемы.
Решили съездить в отпуск? Переехать в другой город? Завести новое хобби? Жениться? На все это нужны деньги.
На днях я приценивался к гоночным велосипедам. Мне подумалось, что было бы неплохо больше заниматься велоспортом, в дополнение к пробежкам. Я посмотрел, сколько стоит хороший велосипед и необходимое снаряжение. Все вместе обошлось бы мне примерно в $3 тыс. Пожалуй, я не настолько сильно хочу крутить педали.
Но это не значит, что мы должны перестать делать что-то новое или интересное лишь потому, что это подразумевает расходы. Лучше поступать так: тратить деньги на то, что вам действительно нужно, а затем разумно экономить с помощью этих советов.
Советы, которые помогут накопить первую $1 тыс (или больше)
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