Пять типов внимания. Как сосредоточиться на учебе

Четкий план обучения и осознание ценности новых знаний помогут удерживать внимание

Результаты в жизни всегда там, где наше внимание.



В каждый момент жизни на нас влияют тысячи объектов. Одни предметы и явления, непосредственно связанные с нами, мы замечаем ясно и четко, другие отступают на задний план, а большую часть мы не замечаем вообще. Они для нас не существуют.

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Осознание среды для каждого разное и носит выборочный характер. Этот процесс абсолютно закономерен, потому что мы способны осознавать те объекты из внешнего, к которым мы внимательны.

Деятельность мозга организована таким образом, что то, куда направлено его внимание, становится более значимым, более важным, доминирующим.

Результаты всегда там, где наше внимание

Внимание не считается психическим процессом, это наше психическое состояние, проявляющееся в сосредоточенности на чем-либо. Именно это состояние характеризует условия эффективного или неэффективного протекания любого познавательного процесса.

Поскольку предпосылкой для скорейшей победы и восстановления родной Украины является наша способность к быстрому обучению и переучиванию, я тщательно отобрала интересные факты о внимании и выложила их в короткую шпаргалку для бойцов офисного фронта.

Как привлечь внимание мозга к обучению

Внимание — это когнитивный процесс, позволяющий контролировать нерелевантные стимулы (например, игнорировать шум), замечать важные стимулы (новая информация) и переходить от одного стимула к другому (от разговора с коллегами до восприятия новой информации). Нэнси Андреасон, американский нейропсихолог и нейробиолог, определила пять типов внимания:

постоянное;

разделеннное;

направленное;

выборочное;

сфокусированное.

Постоянное внимание подразумевает способность сосредотачиваться над конкретной активностью в течение длительного периода времени. Четкий план обучения и осознание ценности новых знаний помогут участникам учебного курса удерживать внимание долгое время.

Направленное внимание возникает, когда мы сознательно выбираем определенный стимул из всего, что нас окружает в информационном пространстве. Четко сформулированные вопросы «направят» внимание на конкретный факт или инструмент во время обучения.

Выборочное внимание подразумевает сосредоточение на одном конкретном стимуле, это то, на что участник выбирает обратить внимание. К примеру, коллега может выбрать читать почту, вместо того, чтобы слушать новый материал. Способность вовлечь участников в обучающий контекст минимизирует выборочное внимание.

Разделение внимания происходит, когда мы быстро переключаем фокус с одной задачи на другую. Коллеги имеют дело с разделенным вниманием, когда во время обучения они получают рабочее задание.

Сфокусированное внимание — это направление внимания на определенный аспект какого-либо стимула, например задача участникам сосредоточиться на анализе конкретного поведения и информации при выполнении практических задач.

Внимание — критический элемент мышления. Мозг постоянно сканирует окружающую среду, фильтруя все сенсорные сообщения, чтобы найти, на что обратить внимание. Мы больше не осознаем, что мозг выбирает в качестве важного. Значительно увеличить эффективность обучения можно просто путем контроля внимания участников.

Вниманием можно управлять посредством трех элементов:

1) возбуждение — новизна, потребности участников и преимущества после обучения;

2) ориентация — целесообразность, актуальность и практичность;

3) сосредоточенность — вовлеченность, постоянная обратная связь, обсуждение и групповое взаимодействие.

Текст публикуется с разрешения автора

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