Фундамент эффективного взаимодействия. Как развивать доверие в команде

Есть шесть предпосылок доверия в коллективе

О доверии можно говорить или игнорировать, прилагать усилия к его развитию и поддержке, или откладывать эти вопросы на «после войны».



Независимо от того, как относимся к вопросу доверия в организации, оно, доверие, остается основным фундаментом для любого эффективного взаимодействия.

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Если фундамент прочный — вы можете строить многоэтажные дома, изменять и трансформировать работу, процессы, подходы, практики. Если фундамента нет, то то, что будете строить, будет шатким, хрупким и ненадежным.

Рабочая среда, где есть доверие, подсознательно создает ощущение безопасности для каждого участника команды. А безопасность, в свою очередь, особенно сегодня — это базовая потребность каждого украинца.

Доверие неразрывно связано с уровнем удовлетворения и производительностью работников

На этой неделе будем рассматривать с вами доверие на разных уровнях организации.

Сегодня подготовила шпаргалку о шести предпосылках доверия в команде. Когда ты доверяешь своей команде и коллегам, то создаешь мощную связь, которая помогает эффективнее вместе работать и взаимодействовать. Правда и в том, что чем больше людей в команде или в организации, тем труднее говорить о глобальном доверии. Но все равно следует выстраивать ее пошагово.

Эта шпаргалка — о том, как пошагово развивать доверие не только из-за внешних механизмов воздействия на команду, но и переосмысления членами команды их ролей и ответственности среди своих.

Как развивать доверие в командном содействии?

Глобальное исследование с участием более 1600 сотрудников и менеджеров показало, что доверие неразрывно связано с уровнем удовлетворения и производительностью работников.

Уровень доверия оказывает влияние на вовлеченность сотрудников и, как следствие, на производительность организации.

Члены команд с высоким уровнем доверия более заинтересованы в работе, более продуктивны и испытывают меньше стресса и выгорания, чем их коллеги из компаний с низким уровнем доверия.

Исследования доказывают, что команды в компаниях с высоким уровнем доверия получают на 40% меньше вероятности выгорания, на 74% меньше стресса, на 50% — более высокую производительность и на 106% больше энергии на работе.

Культура доверия команды в действии:

1. Люди — хочу ли я быть в этой команде?

2. Цель — чего команда пытается достичь?

3. План — как команда достигает цели?

4. Практика — что из наших подходов работает, а что — пока нет?

5. Успех — как мы будем измерять успех? Нужно ли нам работать лучше?

6. Вознаграждение — командный результат. Хочу ли я продолжать?

1. Люди

Ключевой вопрос: «Хочу ли я быть в этой команде?»

Каждый член команды должен четко отдавать себе отчет в преимуществах взаимодействия именно в этой команде. Это базовая предпосылка для любого качественного взаимодействия.

Найдите свое «почему?» и сфокусируйтесь на преимуществах работы именно с этими людьми.

2. Цель

Ключевой вопрос: «Понимаю ли я, почему мы должны действовать как команда? Чего моя команда пытается добиться?»

Каждый член команды должен ответить на этот вопрос, чтобы понять свой круг обязательств перед командой.

«Какую ответственность за командное взаимодействие я готов взять на себя?»

3. План

Ключевой вопрос: «Как команда будет достигать цели?»

Знать цели своей команды недостаточно. Нужно еще знать и понимать, как вы собираетесь ее достичь.

«Насколько мы согласовали план действий между всеми членами команды?»

4. Практика

Ключевой вопрос: Что из наших подходов работает, а что пока нет?

По пути к «командному успеху» будет много препятствий, которые придется преодолевать.

«Договорились ли мы с командой о том, как будем действовать вместе, когда что-то пойдет не так?»

5. Эффективность

Ключевой вопрос: «Как мы будем измерять успех? Нужно ли нам работать лучше?»

Нужна честная и справедливая оценка и измерение эффективности. Члены команды нуждаются в постоянной обратной связи от своих руководителей.

«Договорились ли мы о том, как будем считать задачу выполненной? Насколько мы готовы просить и давать друг другу обратную связь по результатам?»

6. Вознаграждение

Ключевой вопрос: «Какое вознаграждение за выполнение всего, что мы достигли как команда?»

Вознаграждение не ограничивается деньгами. Подумайте о признании, благодарности, развитии и других мерах достижения.

«Чему я научился, работая в этой команде? Кому и как я хочу за это поблагодарить? Что команда получила из-за моей вовлеченности в этом проекте?»

Текст публикуется с разрешения автора

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