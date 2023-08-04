Противоречивые чувства. Почему так сложно разобраться в собственных эмоциях

Марк Мэнсон: «Гнев может быть как разрушительным, так и полезным» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Это всего лишь сигналы, говорящие о том, что надо на что-то обратить внимание

Не бывает «хороших» или «плохих» эмоций — есть только «хорошие» и «плохие» реакции на те эмоции, которые у вас возникают.

Люди, которые считают, что эмоции — это самое главное в жизни, часто ищут способы их «контролировать». Но это невозможно. На них можно только реагировать.

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Эмоции — это всего лишь сигналы, которые указывают на то, что нам надо на что-то обратить внимание. А затем мы можем решить, насколько это «что-то» важно, и выбрать наилучший план действий, чтобы разобраться с этим вопросом — или не разбираться.

Вот почему ваши эмоции приводят вас в замешательство