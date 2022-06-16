Очень важная тема. Как долгая разлука влияет на семью

Временное расставание может иметь как негативные, так и позитивные последствия

Я давно размышляю об этом. Тема семейных отношений мне кажется очень важной и ресурсной, особенно во время войны.



Долгосрочная разлука на каждого влияет по-разному. Одни пары принимают решение развестись. Но они об этом думали и до войны, сейчас лишь что-то подтолкнуло их к окончательному шагу. Другие перестраивают свои систему семейных отношений, ориентируясь на совместные ценности любви, уважения, принятия. Конфликты и противоречия в таких парах отходят на задний план. Дети переживают потрясения, лишаясь общения с отцами. Отцы остаются в Украине, а мамы с бабушками выезжают с детьми за границу. Меняется система семейных отношений. Как эти изменения отражаются на членах семьи? Есть пары, которые думают о разводе, поскольку эмоциональное истощение достигает предела, они причиняют много боли друг другу, ранят друг друга, но при этом остаются вместе. О чем это говорит? Давайте попробуем разобраться с такими вопросами:

Видео дня

1. Как сегодня война влияет на систему семейных отношений? Какие положительные и отрицательные эффекты мы наблюдаем?

2. Может ли семья как система отношений помочь преодолеть долгосрочное расставание и что для этого нужно знать и делать?

3. Как научиться психологической устойчивости на расстоянии и эмоционально вырасти в период разлуки?

Семья как система или как мы с женой устанавливали седло

На днях мы купили новое седло для немецкого велосипеда нашей дочери. Признаю, установить его было нелегко. Вечером мы с женой отправились к месту, где стоял велосипед. Модель этого велосипеда довольно сложная, конструкция седла тоже не простая. Примерно 15 минут мы собирали эту конструкцию. И, как всегда, моя жена первая поняла, как установить седло. Я только докручивал гайки. Вероятно, если бы устанавливать пошел кто-то один из нас, ничего бы не получилось. Этот простой пример показывает, что отношения — сложная система.

Война нарушает стабильность семьи

Любая система состоит из тысячи, порой миллиона деталей. Чем больше составляющих, тем сложнее структура. Но семья — это не просто сложная, а еще и, зачастую, очень гибкая система, которая может перегруппировываться, перестраиваться. С одной стороны, система стремится к гомеостазу, к некой стабильности, постоянству и защищенности. С другой —закон асимметрии отношений, то есть несовпадение взглядов и позиций, является главным законом для развития человека и семьи. Например, конфликт может долгое время замалчиваться, поскольку кто-то боится разрыва отношений, но когда «допекло», люди откровенно рассказывают о своей боли, обидах и решают проблему. Конфликты отрицательно сказываются на семье, но в мирное время в большинстве случаев они были как бы в рамках нормы.

Война — это форма кризиса, который является ненормативным. Война — это тот кризис, который выходит за рамки нашего опыта и переживаний. Война нарушает стабильность семьи, вызывает ощущение неопределенности, вынуждает вырабатывать новые стратегии поведения. Переезжая на новое место, люди буквально цепенели и не знали, что им делать дальше. Это было ощущение стены. Нет никаких мыслей и идей, что делать дальше со своей жизнью.

Участились ли разводы во время военного положения

Данные работников отделов ГРАГС Львовской, Ровенской и Волынской областей Западного межрегионального управления Министерства юстиции составили 125 актовых записей по расторжению брака. Браков в этот период зарегистрировано 3125, то есть в 25 раз больше. Можем предположить следующее:

1. Стрессовая ситуация, связанная с войной, побуждает принимать решения, которые долгое время откладывались. С началом Второй мировой войны количество браков также резко возросло — на 250%, по данным JR Woods and Sons, компании по производству колец. Особенно заметный скачок произошел после Перл-Харбора — на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (Mintz & Kellogg, 1988).

3. Семья может рассматриваться как ресурс для обоих супругов. Известная фраза царя Соломона гласит: «Двоим лучше, нежели одному». Мужчины, которые женились за неделю до ухода на фронт, могут чувствовать поддержку, подкрепленную чувством, что их ждут.

4. Исследования показывают, что после войны количество разводов увеличивается. Например, в период с 1940-го по 1944 год оно возросло с 16 на 100 браков до 27, при этом 1 из 6 браков закончился разводом в 1940 году и 1 из 4 — в 1946-ом (Mintz & Kellogg, 1988). Это объяснимо, поскольку многие женщины оставались вдали от своих мужей, и у них появлялись любовники.

Однако для того, чтобы оценить все последствия нынешней войны для украинских семей, прошло пока недостаточно времени. Давайте посмотрим, что же происходит прямо сейчас. Эти данные основаны на моей практике, а также практике моих коллег.

Война и семья

Что сегодня переживают семьи и какие факторы влияют на их благополучие.

1. Чувство небезопасности. Если верить статистике, 2,3 млн беженцев уже вернулись домой . Но еще большее количество украинцев остается за границей. У многих возвращение связано с чувством небезопасности: что ждет впереди, не повторится ли обстрел и так далее. Не все хотят возвращаться, и это создает конфликт между мужьями ис одной стороны и женами и детьми с другой. Одна моя клиентка прямо сказала: «Я не хочу обратно, поскольку это травматично для меня». Другая, вернувшись в Ирпень в свой розграбленный дом, сказала: «Я не могу тут находиться. Психологически не могу. Я вернусь обратно в Испанию, пока мне не станет лучше. Дома муж и двое старших детей, но я не готова там жить…»

2. Изменение структуры семьи. Если раньше многие жили отдельно от своих бабушек и дедушек, то сегодня семьи живут вместе. Часто это означает, что возникает конфликт в воспитании детей или критика других аспектов жизни.

Многие женщины говорят о том, что дети (в особенности маленькие) первое время после отъезда за границу с мамами не хотели говорить с отцами по видеосвязи, убегали от экрана. Отец как значимая фигура становится менее доступной.

3. Переживание потери и горевание. Мы все переживаем потери сегодня. Они сопровождают нас: это утрата друзей и дома, гибель родных и близких. Многие мне говорили о том, что с начала войны не плакали вплоть до того момента, когда переехали в безопасное место. Тогда прорвались все эмоции. Вот как одна мама описала свою потерю отношений с мужем (она с детьми сейчас находится в Европе): «Конечно, мы звоним друг другу почти каждый день и стараемся поддерживать связь, но ему сложно понять, как это — быть в чужой стране… Поначалу я жаловалась, как мне тяжело, потом поняла, что смысла нет, он не понимает и ему тяжело слушать мое нытье, поэтому уже почти не рассказываю, каково мне на самом деле…»

В случае потери наши эмоции сконцентрированы на том, чтобы выжить и поддержать себя в первую очередь, а не делиться с другими. Поэтому скудость эмоций во время горевания может расцениваться партнером как эмоциональное безразличие. И это часто повод для страха, который вызывает конфликт.

4. Больше времени проводим вместе. Те семьи, которые выехали вместе, рассказывают, что порой не хватает сил находиться постоянно в одном пространстве. Поменялись условия жизни, как внешние (квартира, еда, одежда, друзья, работа, общение), так и внутренние (страх «смогу ли обеспечить семью, найду ли работу», опасение за близких и родных). Одна мама сказала: «Иногда эмоциональные качели, словно впадаешь в детство, но надо брать себя в руки, быть мудрой женщиной и поддерживать мужа (это непросто)». Все зависит от того, есть ли поддержка еще от кого-то, помимо супруга, и кто-то, кто выслушает и поддержит.

Позитивное влияние разлуки

Я наблюдаю много позитивных моментов, связанных с разлукой пары. Мы с коллегой опросили группу женщин, мужья которых остались в Украине, и вот что они отметили:

1. Семьи переживают эмоциональное сближение. Усилилось чувство ценности друг друга. Качественно другой уровень отношений, которого не было до войны.

2. Больше понимания и согласия. Вопрос «Как быть дальше (с возвращением в Украину, с бизнесом, с поиском работы, с зарабатыванием денег, с воспитанием детей)» — сейчас самый актуальный, мы все его себе задаем. Разница в ответе на этот вопрос часто приводит к конфликту. Однако многие пары пришли к пониманию, и их ценности синхронизировались, что редко наблюдалось до войны.

3. Ощущение, что мы есть друг у друга, несмотря на войну. Один мужчина признался: «То, что мы пережили вместе, начиная с подвала в Буче и до нашего расставания, только укрепило наш брак… Я злился, выражал свои чувства, но вместе с тем я выбрал ценность отношений».

4. Ложные представления о браке разрушены. Некоторые пары признались, что жили в определенных иллюзиях и ожиданиях друг от друга. Но война развеяла многие иллюзии. Реальные отношения — это поддержка и понимание. Одна женщина призналась, что разлука помогла по-новому посмотреть на мужа и отношения. «До войны у меня были заблуждения относительно нашего брака. Я начала отношения с другим мужчиной и думала, что наш брак не развивается полноценно. Но война расставила все на свои места. Я увидела заботу мужа обо мне и детях. Я многое переосмыслила».

Негативные последствия

1. Отсутствие сексуальных отношений. Во время войны либо появляется чрезмерное сексуальное возбуждение, либо пропадает желание заниматься сексом.

2. Стресс обостряет нерешенные конфликты. Одна женщина призналась, что ее муж заявил, что хочет развестись, 1-го марта. Это был шок. Как выяснилось во время разговора, такое решение супруг принял еще полгода назад, но не говорил об этом. А первого марта написал жене сообщение, в котором сообщил о своем намерении — и сделал это после того, как отправил жену за границу. Это пример не просто нерешенного конфликта, но еще и долгосрочного откладывания.

3. Эмоциональное истощение как симптом выгорания. Мы знаем, что истощение — это больше, чем усталость. Мы сегодня истощаемся от пятиминутного просмотра новостей. Стресс настолько очевиден, что влияет на тело. Многие признаются, что пучками выпадают волосы, один мужчина проснувшись обнаружил, что у него выпали брови, часто начинаются проблемы с зубами и так далее. Мы бережно тратим свои эмоциональные ресурсы. Истощенные люди мало могут дать друг другу. Поэтому мы говорим о заботе о своем психическом здоровье.

4. Каждый по-разному справляется со стрессом. Муж может сказать жене: «Да сколько можно плакать и страдать» или «Ну чего ты боишься, давай…» Но важно понимать, что каждый по-разному преодолевает стресс. Мужчина, работая в компании во Львове, рассказал, что начальник решил перевести их другой офис, который находится в Николаеве (на тот момент его бомбили), объясняя это тем, что там сотрудники больше сконцентрированы на работе, чем во Львове.

5. «У меня все нормально». Когда люди так говорят и при этом не позволяют себе плакать и горевать, они лишь усиливают внутреннее напряжение, которое может привести к срыву. Когда мне рассказывают, что случился срыв, я спрашиваю: «Расскажите, как вы выражали свои чувства до этого?» Как правило, до эмоционального срыва люди подавляли свои чувства и не проявляли их.

Что мы можем сделать, находясь в разлуке

Я хочу предложить подход, который ориентирован на увеличение собственного эмоционального ресурса и понимание модели стресса. Мы знаем, что у стресса есть три стадии: стадия тревожности (психика при этом ослабевает), стадия резистентности (привыкание к стрессу и адаптация) и стадия истощения (когда возможности человека не соответствуют требованиям ситуации напряжения на протяжении долгого времени). При стрессе происходит оптимизация организма, и мы становимся ориентированными на то, чтобы выжить. При этом наше понимание ситуации сужается (становится туннельным). Если мы сделаем все для того, чтобы самостоятельно набираться ресурса и заботится о себе, это позволит преодолеть стресс, расширит понимание возможностей и больше прояснит зоны неопределенности. Этот подход показал свою эффективность. Вот некоторые шаги:

Если между вами напряжение:

1. Постарайтесь немного расслабиться и дайте друг другу время прийти в себя. Каждому важно найти больше опор и поддержки. Позаботьтесь о себе.

2. Начните оценивать уровень стресса по десятибалльной шкале, где 10 — высокий уровень стресса, 0 — низкий.

3. Найдите возможность поговорить с кем-то о своих переживаниях.

4. Если у вас есть недопонимание относительно переезда или других вопросов, найдите психолога, чтобы помог вам преодолеть эти разногласия.

Если вы чувствуете внутренне напряжение:

1. Практикуйте диафрагмальное дыхание. Оно помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление организма.

2. Ритуалы. Делайте то, что вы всегда делали, насколько это возможно в новом контексте (чай, еда, физические упражнения, душ).

3. Произведите ревизию своих ресурсов. Определите свои сильные стороны:

— Какие у меня способности и таланты? Как я могу их применить?

— Чего у меня никогда не отнять?

— Что мне доставляет радость и вдохновение?

— Что у меня получается лучше всего?

В заключение хочу напомнить знаменитую фразу: «Боже, даруй мне смирение принять то, что я не могу изменить, мужество — изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить друг от друга…»

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