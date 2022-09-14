Очень важный совет. Что нужно понять, чтобы разбогатеть

Самые состоятельные люди из тех, с кем я знаком, смотрят на свою жизнь определенным образом

Самое главное, что нужно усвоить, чтобы жить счастливой жизнью — не стоит форсировать события. Люди, которые жаждут все контролировать, в итоге оказываются разочарованы своими достижениями. При таком подходе сложнее разбогатеть.



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С этим согласны философы всех эпох и стран. Позволять всему идти своим чередом так не свойственно человеческой природе. Любому из нас случалось испытывать настойчивое стремление взять все под контроль.

Если бы это не было настолько всеобщим явлением, об этом не писали бы так часто. Одна из моих любимых книг из области философии — Одиночество: возвращение к себе английского психиатра Энтони Сторра. Она была опубликована в 1988 году, и в ней Сторр оспаривает идею о том, что внешние связи — это центральный компонент человеческого существования.

Одиночество так понравилось мне потому, что я никогда не считал, что жизнь — это, прежде всего, внешние факторы. На мой взгляд, самое главное в жизни — это то, в каких вы отношениях с самим собой. Будучи интровертом, я легко пришел к этому пониманию. Но поскольку мир вынуждает проявлять общительность и быть частью более крупной социальной структуры, я никогда не следовал собственным инстинктам в полной мере.

За последние семь лет я развил свои представления и усовершенствовал образ жизни, благодаря современным технологиям и возможности публиковать статьи, книги и курсы. Это позволило мне зарабатывать, делая что-то значимое.

При этом одиночество было движущей силой всего, что я делаю. Подобная концепция не нова. Всем известно: для того, чтобы воплотить в жизнь нечто грандиозное, необходимо какое-то время провести наедине с собой. От марафона до создания бизнеса — чтобы справиться, мы должны полагаться на самих себя.

Надо потратить тысячи часов на обучение и совершенствование навыков. Но есть и еще кое-что крайне важное.

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