Ключ к богатству. Как правильно относиться к деньгам

Команда, которая хороша в нападении, но слабо применяет защиту, скорее всего будет чаще проигрывать, чем выигрывать

В старших классах я играл в баскетбол. Мой тренер был из тех людей, которые особое значение придают защите.



Когда мне было 17 лет и я заканчивал школу, Detroit Pistons стали чемпионами НБА. Команду тренировал Ларри Браун, известный своим «оборонительным» мышлением.

Видео дня

Мой тренер был большим поклонником Detroit Pistons и их стиля игры. Занимаясь с нами, он делал основной упор на противодействии команде соперника и на том, чтобы останавливать ее игроков.

Останавливать противника в баскетболе означает мешать ему зарабатывать очки, применяя прессинг и заставляя совершать ошибки, в частности допускать перехват или выполнять неудачные броски (после которых у вас появится возможность овладеть мячом).

Это основополагающая концепция в баскетболе. Команда, которая хороша в нападении, но слабо применяет защиту, скорее всего будет чаще проигрывать, чем выигрывать. Но у команды, которая славится великолепной защитой и хорошим нападением, больше шансов на победу.

Так работает баскетбол. Вместо того, чтобы стараться сравнять счет после каждого удачного броска соперника, просто не позволяйте ему забивать, и у вас будет достаточно времени на то, чтобы заработать очки. Это гораздо более уверенный и легкий способ играть в эту игру.

Говоря о современном баскетболе, люди обычно забывают одну вещь: такая команда, как The Golden State Warriors (известная своим превосходным нападением), обычно также входит и в топ-5 команд с лучшим защитным рейтингом. Вспомните их выступление на чемпионате НБА 2022 года. У них была лучшая защита во всей лиге. И это не случайность.

Хорошая защита играет ключевую роль. Не только в баскетболе, но и в том, что касается накопления богатства.

Играйте в защите в денежных вопросах