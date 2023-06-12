Тонкий намек. Один жест, который подскажет, что вам лгут

Обращайте внимание на несоответствие между вербальными и невербальными сигналами

Человеческое тело может выдать уйму информации. Один из интригующих жестов, часто привлекающий наше внимание, — пожимание плечами. Безобидный на первый взгляд, он может содержать тонкие подсказки и намеки, указывающие на обман.



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Пожимание плечами — это универсальный жест, включающий в себя быстрое поднятие и опускание плеч. Он служит невербальным выражением неуверенности, безразличия или недостаточной осведомленности. Обычно пожимание плечами сопровождается приподниманием бровей или легким наклоном головы, что еще больше подчеркивает замешательство или неведение говорящего. Однако это то, что лежит на поверхности, — а в глубине может скрываться указание на то, что вас пытаются обмануть.

Когда люди лгут или пытаются скрыть информацию,