Когда глаза подводят. Какое движение век выдает обман

Ложь можно обнаружить с помощью невербальных сигналов

Глаза часто называют зеркалом души. Взгляд передает различные эмоции, от радости и любви до страха и печали. Но иногда наши глаза могут нас подвести, особенно когда мы пытаемся что-то скрыть. Одно из распространенных явлений, способных выдать наши истинные чувства, — трепетание век.



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Трепетание век — это быстрое непроизвольное движение, которое возникает, когда мы беспокоимся, волнуемся или ощущаем стресс. Однако особенный интерес трепетание век представляет, когда речь идет об обмане, поскольку оно может быть признаком того, что кто-то лжет или пытается что-то скрыть.