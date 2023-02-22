В погоне за восхищением. Как распознать и преодолеть собственный нарциссизм

Чаще всего за проявленным нарциссизмом стоит маленький ребенок, не получивший достаточно любви

Сегодня нарциссами часто пугают, а интернет изобилует статьями вроде «Как распознать нарцисса на первом свидании» и «Как выйти из отношений с нарциссом». Почему же отношения с нарциссами нас так ранят и почти каждый психолог советует держаться от этих людей подальше?

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Потому что это очень закрытые люди, которые не способны понять чувства других и которым не доступна любовь и теплые отношения. Они страдают от постоянных внутренних конфликтов, включающих эмоциональные качели и колебания самооценки от ощущения собственной ничтожности до гениальности. На самом деле, нарциссы внутри чувствуют себя очень несчастными и одинокими и пытаются компенсировать это любыми способами, не пренебрегая даже эмоциональным насилием.

Но есть и другая сторона нарциссов — они очень привлекательны и магнетически привлекают к себе внимание. Кажется, что их жизнь яркая и наполненная праздником — поэтому так легко в них влюбиться, увлечься ими. Очень многие известные люди и звезды эстрады являются нарциссами. Отношения с таким человеком хорошо изображает фильм Мой король с Венсаном Касселем в главной роли.

В последнее время термин нарциссизм прочно вошел в нашу жизнь: чуть ли не каждого, кто хоть немного проявляет себя, мы стали называть нарциссами. Этот термин приобрел негативный окрас и стал почти ругательным словом. Так что давайте разбираться, так ли страшен нарциссизм, как его представляют.