Пахнет враньем. Есть ли связь между почесыванием носа и обманом?
Джек Шафер: «Этот жест может быть подсознательной попыткой отвлечь внимание от лица» (Фото:VGeorgiev/Depositphotos)
Крайне важно с осторожностью подходить к этому вопросу
Невербальная коммуникация играет существенную роль в понимании человеческого поведения. Речь идет о наблюдении за такими еле уловимыми сигналами, как поза, выражение лица и жесты рук. Исследования показали, что невербальные сигналы могут указывать на обман. Один из таких сигналов, который долгое время ассоциировался с ложью, — почесывание носа. Мы все слышали фразу «нос у Пиноккио растет, когда тот врет», но есть ли в этой поговорке хотя бы доля правды ?