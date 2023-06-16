Пахнет враньем. Есть ли связь между почесыванием носа и обманом?

Крайне важно с осторожностью подходить к этому вопросу

Невербальная коммуникация играет существенную роль в понимании человеческого поведения. Речь идет о наблюдении за такими еле уловимыми сигналами, как поза, выражение лица и жесты рук. Исследования показали, что невербальные сигналы могут указывать на обман. Один из таких сигналов, который долгое время ассоциировался с ложью, — почесывание носа. Мы все слышали фразу «нос у Пиноккио растет, когда тот врет», но есть ли в этой поговорке хотя бы доля правды ?



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