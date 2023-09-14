Чуждый разум. Почему нельзя доверять искусственному интеллекту

Марк Бэйли: «ИИ — это система, о которой люди имеют крайне ограниченное представление» (Фото:sdecoret/Depositphotos)

Мы не знаем, как он работает, чем руководствуется и действует ли в наших интересах

Чуждый разум среди нас. Не зеленые человечки из научной фантастики, а тот чуждый разум, который обеспечивает распознавание лиц в вашем смартфоне, определяют вашу кредитоспособность и пишет стихи и компьютерные программы. Речь о системах искусственного интеллекта (ИИ), о том «призраке в машине», с которым вы сталкиваетесь ежедневно.



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Но у систем ИИ есть один существенный недостаток: многие из их внутренних механизмов непостижимы, что делает их принципиально необъяснимыми и непредсказуемыми. Больше того, создать систему искусственного интеллекта, которая вела бы себя так, как рассчитывают люди, крайне сложно.

А если мы не понимаем что-то, столь непредсказуемое, как ИИ, то как мы можем ему доверять?