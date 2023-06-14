Держите руку на пульсе. Восемь вопросов, чтобы понять, какая у вас жизнь

Роберт Таибби: «Даже если вам кажется, что у вас ограниченный выбор, он все равно есть» (Фото:Vadymvdrobot/Depositphotos)

Не пора ли сделать шаг назад и изучить более широкую картину?

Вы регулярно проходите медицинские обследования и посещаете стоматолога, чтобы на ранней стадии выявить и устранить потенциальные проблемы. А как насчет того, чтобы провести профилактический осмотр своей жизни? Измерить пульс своего повседневного существования?



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Вот несколько вопросов, которые помогут вам это сделать, если вы зададите их себе: