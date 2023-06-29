Целебная сила прощения. Как избавиться от разрушительного чувства обиды

Гнев на обидчика способен причинить даже больший ущерб, чем вызвавшая его несправедливость — но от этого чувства можно избавиться

Недавно я столкнулся с новым критическим замечанием в адрес прощения. Оно звучало примерно так: в процессе прощения акцент делается прежде всего на тщательном изучении уровня глубокого и постоянного гнева или того, что психологи называют обидой, а также уровня усталости и уровня пессимизма, которые могли заполнить сердце прощающего. Тем не менее, среди этих упражнений нет приемов, непосредственно уменьшающих обиду, повышающих уровень энергии и развеивающих пессимизм. То есть критик был разочарован отсутствием прямых советов, как избавиться от этих трех неприятных симптомов.

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