Почему стареет иммунная система и как замедлить этот процесс

Не все иммунные системы стареют с одинаковой скоростью

Когда люди становятся старше, их иммунная система начинает естественным образом слабеть. Это старение иммунной системы, называемое иммуносенесценцией, может быть одной из причин того, почему с возрастом развиваются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, и почему среди пожилых людей ниже эффективность вакцинации.



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Но не все иммунные системы изнашиваются с одинаковой скоростью. Недавно мы с коллегами провели исследование, результаты которого показали, что социальный стресс сопряжен с признаками ускоренного старения иммунной системы.

Стресс и иммуносенесценция

Чтобы лучше понять, почему у календарных ровесников может быть разный иммунный возраст, мы с коллегами изучили данные Health and Retirement Study — крупного, репрезентативного в национальном масштабе опроса американцев старше 50 лет. Его участникам задают вопросы о различных видах стрессовых факторов, воздействию которых они подвергались, включая стрессовые события, например, потерю работы; дискриминацию, например, несправедливое обращение или отказ в предоставлении помощи; глубоко травмирующие жизненные обстоятельства, например, смертельное заболевание члена семьи; и хронический стресс, например, финансовые трудности.

С недавних пор исследователи HRS также начали собирать у некоторых из участников образцы крови и подсчитывать количество присутствующих в них иммунных клеток различных типов, в том числе лейкоцитов. Этим клеткам принадлежит центральная роль в иммунном ответе на вирусы, бактерии и другие патогены. Впервые такая подробная информация о клетках иммунной системы была собрана в рамках крупного общенационального исследования.

Здоровый образ жизни может ослабить негативные последствия стресса

Анализируя данные тех 5744 участников HRS, которые и сдали кровь, и ответили на вопросы о стрессе, мы с коллегами обнаружили, что в крови тех людей, которые чаще испытывали стресс, было ниже содержание «наивных» Т-лимфоцитов — новых клеток, необходимых для борьбы с теми незнакомыми инфекционными агентами, с которыми иммунная система прежде не сталкивалась. У этих людей также было больше «терминально дифференцированных» — то есть более старых Т-лимфоцитов, которые исчерпали свою способность бороться с патогенами и вместо этого начали производить белки, способные усилить опасное воспаление. У тех, в чьей крови ниже содержание новых и выше содержание старых Т-лимфоцитов, более изношенная иммунная система.

Однако после того, как мы учли влияние неправильного питания и малоподвижного образа жизни, связь между стрессом и ускоренным иммунным старением оказалась уже не столь сильной. Это означает, что улучшив свой рацион и повысив физическую активность можно ослабить негативные последствия стресса.

Связь между стрессом и иммуносенесценцией стала еще менее выраженной после того, как мы учли потенциальное воздействие цитомегаловируса. Это распространенный вирус, вызывающий цитомегаловирусную инфекцию, которая обычно протекает бессимптомно и, как было установлено, способствует ускоренному старению иммунной системы. Обычно этот вирус, находясь в организме, никак себя не проявляет, но стресс может его реактивировать, и тогда иммунной системе придется направить больше ресурсов на борьбу с инфекцией. Со временем эта борьба может истощить запасы наивных Т-лимфоцитов и увеличить число старых Т-клеток, которые будут циркулировать по всему организму и провоцировать хроническое воспаление, являющееся одним из главных виновников развития возрастных заболеваний.

Понимание процесса старения иммунной системы

Наше исследование помогает прояснить связь между социальным стрессом и более быстрым старением иммунной системы. Оно также демонстрирует, как, теоретически, можно замедлить этот процесс — для этого нужно научиться справляться со стрессом и улучшить свой образ жизни в том, что касается питания, курения и физической активности. Разработка эффективных цитомегаловирусных вакцин также может помочь затормозить старение иммунной системы.

Впрочем, важно отметить, что одних лишь эпидемиологических исследований недостаточно для того, чтобы установить причину и следствие. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, приведет ли снижение стресса или изменение образа жизни к укреплению иммунной системы, а также для того, чтобы лучше понять, как стресс и латентные патогены, такие как цитомегаловирус, взаимодействуют друг с другом, вызывая болезни и смерть. Мы сейчас продолжаем изучать данные, собранные в ходе Health and Retirement Study, чтобы выяснить, как эти и другие факторы, в частности, тяжелое детство, влияют на старение иммунной системы в более позднем возрасте.

Менее изношенная иммунная система эффективнее борется с инфекциями и вырабатывает антитела после прививок. Возможно, иммуносенесценцией объясняется то, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19 и менее восприимчивы к вакцинам. Понимание процесса старения иммунной системы может помочь исследователям лучше разобраться в вопросах, связанных с возрастными заболеваниями и изменениями в организме.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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