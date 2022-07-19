Семь простых советов. Как принять жизнь такой, какая она есть

Не ждите, что мир будет соответствовать вашим ожиданиям

У нас у всех есть ожидания относительно окружающего мира. Если вы собираетесь этим летом поехать в отпуск, то, скорее всего, надеетесь, что на том пляже, куда вы направляетесь, будет хорошая погода. Возможно, вы с нетерпением ждете, что вашу работу оценят по достоинству и рассчитываете, что босс сообщит вам о повышении. Или ожидаете, что ваш парень позвонит вам сразу, как только устроится на новом месте после долгого путешествия.



Видео дня

А теперь представьте, что вы ныряете с маской и видите, как косяк рыб надвигается прямо на вас (или стоите в океанариуме перед огромным аквариумом и наблюдаете аналогичную картину) — именно так и выглядит наше движение по жизни. Согласно недвойственности и другим философским концепциям, наша повседневная жизнь представляет собой движение по морю переживаний и событий, которыми, как и рыбами, мы — ходячие глаза, — не можем управлять. Что мы можем сделать, так это замечать, а иногда даже любоваться той яркой желтой рыбкой, проплывающей мимо нас.

Ожидания связаны с событиями или эмоциями, которые вы не можете контролировать

Неприятности начинаются тогда, когда у нас появляются ожидания относительно того, какой, на наш взгляд, должна быть жизнь. Мы создаем собственную реальность, в которой присутствуют пляж, срочная работа, бойфренд. И когда жизнь не оправдывает наших ожиданий, мы расстраиваемся — тревожимся, злимся, огорчаемся, испытываем неловкость. Но жизнь не устроена так, чтобы соответствовать нашим представлениям о ней. Жизнь соответствует сама себе.

Как же поступаем мы?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.