Стадия зеркала. Как улучшить самовосприятие

Ваше отношение к себе оказывает огромное влияние на всю вашу жизнь

Стадия зеркала или какими глазами вы смотрите на себя?



Тело и наши отношения с ним — это отношения на всю жизнь. От них зависит наша уверенность в себе, привлекательность, здоровье и построение отношений. То, как вы относитесь к себе, своему телу, тому, что видите в зеркале, отражает прежде всего ваши внутренние отношения с собой, а это оказывает большое влияние на взаимоотношения с другими.

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Известный французский психоаналитик Жак Лакан выделил стадию развития ребенка, когда он начинает осознавать свое отражение в зеркале. Это происходит в возрасте от 1 до 3 лет и позволяет сформировать целостное представление о себе и своем теле.

Собственное отражение становится символом своего «Я». Оно становится тем резервуаром, который мы будем всю жизнь наполнять смыслами, чувствами и мыслями о себе — кто я, какой или какая. Очень важно, чтобы ребенок получил в этот период достаточно признания и поддержки со стороны окружения. Если родители или другие важные взрослые не обращают должного внимания на его достижения, не поддерживают его в процессе овладения новыми навыками или вообще не уделяют достаточно времени ребенку, этот этап может быть не пройден. Точнее, этот период пройдет, но его важные функции не выполняются: «образ Я» может остаться фрагментарным, не сконструироваться вообще, будет пустым или таким, который нельзя любить, лелеять и позитивно развивать дальше.

Такие нарушения угрожают в будущем развитием комплекса неполноценности, проблемами самооценки и другими трудностями личностного роста и идентичности. Ребенок может начать чувствовать себя недостаточно ценным и неспособным к достижениям, он так и не «соберет целостный хороший образ себя», что непременно скажется на его поведении и взаимоотношениях с другими.

Как это проявится?