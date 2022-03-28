Правила, которые помогают. Как сделать выбор в условиях войны

Елена Любченко: «Цена ошибки кажется такой огромной, что на любой „плюс“ тут же находится „минус“» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Если у вас есть хотя бы 10 минут на принятие решения, девять из них стоит потратить на успокоение себя

C самого первого дня войны я провела сотни (не преувеличение) консультаций по принятию решения. Первая была 24.02 в 5 утра. И потом днем и ночью, в мессенджерах-телефонах-зумах люди пытались решить, как жить? Что делать дальше? Уезжать, не уезжать? Куда? Как? С кем?



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Сейчас, как и месяц назад, ситуация выбора «висит» над многими и не дает успокоиться.

Ниже несколько правил, которые помогают.

1. Принимать решение стоит в спокойном состоянии, тщательно поразмыслив.

Знаю, что этот пункт в нынешней ситуации самый сложный, часто невыполнимый. Решения принимались за одну минуту, под бомбами, в ужасе, в подвалах, в хаосе, в полной растерянности и непонимании. Часто промедление было вопросом жизни и смерти, и выбор делался инстинктивно.

Сейчас главной рекомендацией становится следующая: стараться не принимать стратегические или жизненно важные решения в хаосе. Дать себе время выдохнуть, подождать, пока прояснятся обстоятельства. Заботиться о насущных потребностях, быте, здоровье, тактических задачах: жилье, еде, психике, родных.

Когда ситуация все же поджимает, проверено: если у вас есть хотя бы 10 минут, девять из них стоит потратить на успокоение себя:

— помедитировать тем, кто умеет;

— выпить воды, лучше теплой, или чая;

— выкурить сигаретку (никогда бы к такому не призывала, но какое время — такие рекомендации: «глубокая затяжка — выдох» некоторым помогает успокоиться);

Выбрать — значит что-то потерять

— успокоить дыхание: сделать три глубоких вдоха животом — вдох на три счета — выдох на шесть (и сигаретки не нужно);

— просто посидеть в тишине. Мои родители так обязательно делают перед любым отъездом, называется «посидеть на дорожку».

Если вы не можете успокоиться, стоит поговорить с тем, кто сейчас более спокоен: муж, подруга, друг, коуч, волонтер…

2. Только максимально (насколько это возможно) успокоившись, можно задать себе мучающий вопрос и «послушать ответ». Важно помнить, что если вы не в сильном стрессе и не в измененном состоянии сознания, решение должны принимать вы сами или семьей: не муж, не коуч, не друг и не волонтер.

3. Дальше. Как это — «послушать ответ», если количество входящих данных перегружает компьютер-мозг, а неопределенность превышает все возможные пределы? Тут у меня несколько замечаний.

Можно подумать логически. Просчитать плюсы-минусы, узнать полезную информацию, поспрашивать людей, взвесить и сделать вывод. Записать данные на бумаге — уже одно только это имеет успокоительный эффект.

Однако по опыту могу сказать, что часто этот прекрасный метод дает сбой. Особенно сейчас. Мозг настолько перевозбужден, состояние настолько неровное, а цена ошибки кажется такой огромной, что на любой «плюс» тут же находится «минус», и процесс принятия решения превращается в белку в колесе. Он длится круглосуточно, даже во сне, и очень изматывает, так и не давая результата.

Советы сделавших выбор тоже часто не работают: что хорошо одному, для другого оказывается невыносимым.

В такой ситуации я предлагаю «выключить мозг», забыть про советчиков, и послушать тело. Как правило телесные маркеры отражают то, что в настоящий момент действительно лучше вам.

Я часто говорю своим клиентам: «Есть лучшее, а есть — мое». То, что рационально или социально кажется «лучшим»: «прекрасная европейская страна», «возможность получить пособие», «шанс остаться дома» и так далее, может совершенно не подойти именно вам именно в нынешней ситуации. Счастье — субъективно.

4. Что же такое «телесные маркеры»? Очень просто: «ноги не ведут», «тело с места сдвинуть не могу», «как подумаю — голова начинает болеть», «понос, тошнит, свербит» и все в таком роде — это маркеры, что такому решению тело не радо. А это — веский аргумент. «Радость», «появляется энергия», «даже аппетит вернулся», «хорошо заснула» — напротив, свидетельствуют о том, что этот вариант подходит.

Важно. Часто рационально мы не можем понять, почему именно так? Но польза того, чтобы прислушаться к телу, заключается в том, что оно «учитывает» много бессознательных факторов, которым мы, в силу разных причин, сейчас не придаем значение. Такое иррациональное принятие решений называют «слушать интуицию».

Знаю, тело сейчас тоже очень сбоит. И все равно, оно понимает, что вам нужно.

О чем еще часто забывают? Все меняется. Ситуация, обстоятельства, ваше состояние, окружение. И решение тоже со временем можно изменить. Это абсолютно нормально.

5. Часто люди неделями и месяцами мучаются, потому что отказываются принять еще один важный закон выбора. Если вы выбираете что-то одно, вы обязательно отказываетесь от второй альтернативы. То есть выбрать — значит что-то потерять.

Невозможно выбрать так, чтобы и уехать, и остаться дома. Вам нужно решить, чем вы готовы пожертвовать, и перестать об этой жертве жалеть. Перестать зря страдать, думать «а чтоб было бы, если бы» и изводить всех тем, как вам жаль. В выборе мы неизбежно что-то теряем, точка.

6. Ну и последнее, о чем я часто говорю на протяжении этого месяца. Мы все оказались в ужасной ситуации, в которой много потерь, минусов, неблагоприятных факторов, хаоса, утрат. Не стоит ждать, что в таких обстоятельствах наше решение будет идеальным. Скорее всего, оно будет лучшим из худших, возможно вынужденным. А может и ошибочным.

Но даже это не страшно.

Любую ошибку можно исправить. Перешить. Переделать. Главное выжить, сохранить здоровье, любимых и победить.

Текст публікується з дозволу авторки

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