Важная и сложная тема. Как сегодня принимать решения

Сейчас нам всем нужна возможность опереться друг на друга, а не тратить силы на оправдания и объяснения

Усталость от нагрузок чужими решениями и выборами. Это важная и сложная тема в разговорах этого времени.



У меня есть близкая знакомая — когда она недавно собиралась в ВСУ, мы говорили о ее решении. Я ее спросила: «О чем ты будешь больше жалеть — о том, что не пошла, или о том, что пошла, а дети остались с бабушкой?»

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У нее действительно есть специальность, которая может быть полезной на фронте, она сама воспитывает детей. Она точно может быть с детьми в безопасности (а ведь я всегда больше нацелена на детей). Ее ответ (у меня есть разрешение рассказывать): «Ты же знаешь, для меня дети — моя Вселенная. Я держалась все эти месяцы рядом с ними, знаешь где. Сейчас я себя ловлю на том, что обвиняю их в том, что я — как будто не я. Я злюсь на них. Потому что я могу быть намного полезнее в другом месте, пока они в безопасности. И я хочу это сделать ради них. И я не хочу, чтобы они чувствовали, что ради них я предаю себя. Может, это именно сейчас мое призвание. Ты же знаешь, что такое призвание».

Мы должны быть осторожны со своими реакциями на решения других

Мы с ней вместе поревели. Вспоминали наши детские мечты. Сейчас я время от времени разговариваю с ее мамой и дочерьми. И всматриваюсь в обозначение «онлайн». И когда отбой тревоги, внутри себя говорю: «Спасибо ВСУ и моей Танюше», — так мы с ней договорились.

Кто из нас может позволить себе сказать «я точно знаю, как правильно»?

Кто может взять ответственность за судьбы других?

Сейчас нам всем нужна поддержка, возможность опереться друг на друга, а не тратить силы на оправдания и объяснения.

Мы должны быть очень осторожны со своими реакциями на решения других.

Избегание решения — сложнее и опаснее решения принятого.

Знаете, когда-то мой первый учитель в психологии просил не брать в работу клиентов в теме, которая для нас самих сейчас острая. Мы будем за счет них или получать поддержку своих решений, или вести туда, куда сами не отважились.

У каждого нашего решения всегда есть несколько сторон — где-то мы теряем, где-то получим, у каждого свой запас сил на адаптацию, у каждого есть лимит сил на ответственность.

Многие из нас заражены виной выжившего — она тоже нас провоцирует сомневаться, оправдываться, винить.

У каждой семьи есть то, чего не знают те, кто свысока оценивает выбор.

Мы не знаем всех историй и оснований.

И я уже как-то писала, как мне было стыдно, когда я просила уехать из опасного города семью, забыв, что у их ребенка РАС. Адаптироваться к новому ему было бы сложнее, чем жить в то время в том городе.

Выехавшие за границу часто в действиях других ищут себе поддержку. Оставшиеся могут в решениях других искать опору своему выбору. Но мы не знаем, что лучшее для каждого из нас. Именно сейчас нет универсальных решений. Нет однозначно правильных. Ощущение безопасности и опасности субъективно.

Я знаю тех, кого в относительно безопасных городах плавило. И знаю тех, кто в капец каких ситуациях становился силой для многих. А судьба нас всегда найдет. И в любом городе и месте мы остаемся собой, потому что себя в себе возим.

А детям будет безопаснее от нашего спокойствия и силы. И они ведь всегда учатся, сейчас — тому, как мы можем справиться и как сохраняем в себе, несмотря на все, человечность и жизненность. И они не понимают нашего «я ради тебя».

Когда я принимаю решение, я представляю себе несколько дорог (назначаю им «выбор»), и иду несколько шагов по одной, потом по другой, ощущая, что каждый шаг — это месяц по времени. Чувствую — мне становится легче или тяжелее в теле, когда прохожу эту дорогу.

Сейчас нам сложно принимать рациональное решение, потому что все, что мы знаем о рациональном, не очень предсказуемо именно в это время. Я — субъективно — собираю всю возможную информацию, анализирую и доверяю телу и ощущениям. А всем советчикам говорю: «Спасибо». И мысленно: «Ваши решения вам оставляю».

За то, что сейчас есть возможность вообще рассуждать об этом — спасибо ВСУ и моей Танюше.

Текст публикуется с разрешения автора

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