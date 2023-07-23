Идеальный сценарий. 11 признаков того, что вы влюбитесь и надолго

Романтическое влечение возникает внезапно, однако есть факторы, позволяющие его спрогнозировать

Идеальный сценарий: больше никаких вызывающих неловкость первых свиданий. Если вы одиноки и надеетесь это изменить, можно заполнить подробную анкету и внести информацию в базу данных, содержащую аналогичные сведения о тех, кто также стремится создать отношения. Затем вычислительный алгоритм определит, насколько хорошо вы совместимы с другими соискателями, с учетом вашего характера и того, какие качества для вас важны в потенциальном партнере. После этого вам подберут подходящую пару, и все, что останется сделать, это договориться о встрече и начать отношения.



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Если такой сценарий кажется знакомым, то это не случайно: многие сайты предлагают некую его версию, пусть и упрощенную. Люди, которые ищут пару, от первого лица рассказывают о себе и о том, какого человека они ищут. А затем им подбирают пару на основе таких же самостоятельно заполненных анкет.

Судя по отдельным примерам из жизни, такой подход может оказаться успешным. Иногда люди в самом деле находят любовь с помощью сайтов знакомств.

Однако своим успехом подобные сервисы вряд ли обязаны тому, что алгоритмы вычисляют, с кем будет хорошо совместим каждый из пользователей.