Почему нужно ставить гибкие цели

Дариус Фору: «Если вам не удается достичь поставленной цели, ни в коем случае не опускайте руки» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Это поможет достичь успеха и стать счастливее

Когда вы решаете заработать больше денег, вы, как правило, ставите перед собой абсолютные финансовые цели. Почему-то такова стандартная модель мышления нашего мозга.



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Когда речь идет о деньгах, мы предпочитаем иметь дело с абсолютными цифрами. Вместо того, чтобы сказать: «Хочу заработать в этом году больше, чем в прошлом», мы говорим: «Хочу заработать в этом году $100 тыс.»

Я называю это «фиксированной целью». Вы не только устанавливаете фиксированную сумму, которую хотите заработать, сэкономить или потратить, но и фиксируете внимание на достижении этой финансовой цели.

И это относится не только к зарабатыванию определенного количества денег. То же самое и с расходами или накоплениями.

Несколько лет назад я поставил перед собой цель «целый год ничего не тратить на одежду». Не могу сказать, что достиг ее, но я точно купил намного меньше вещей, чем раньше. И именно поэтому нужно избегать фиксированных целей.

Фиксированные цели, туннельное зрение и систематическая ошибка внимания