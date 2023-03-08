Три уровня ссор. Проверьте себя — как вы справляетесь с конфликтами в паре
Роберт Таибби: «Если эмоции накаляются, остановитесь» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Помните, какова ваша цель, и не сбивайтесь с пути
Наблюдая за парами, проходящими психотерапию, я в первую очередь обращаю внимание на то, насколько хорошо партнеры умеют общаться и решать проблемы: бывают ли у них разногласия, способны ли они определить, когда ссора выходит из-под контроля, и могут ли вернуться к обсуждению после того, как успокоятся, и решить проблему, найдя взаимовыгодный компромисс? Хотя эти навыки образуют континуум, я склонен разделять их на три уровня. Вот эти уровни — от низшего к высшему.