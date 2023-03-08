Помните, какова ваша цель, и не сбивайтесь с пути

Наблюдая за парами, проходящими психотерапию, я в первую очередь обращаю внимание на то, насколько хорошо партнеры умеют общаться и решать проблемы: бывают ли у них разногласия, способны ли они определить, когда ссора выходит из-под контроля, и могут ли вернуться к обсуждению после того, как успокоятся, и решить проблему, найдя взаимовыгодный компромисс? Хотя эти навыки образуют континуум, я склонен разделять их на три уровня. Вот эти уровни — от низшего к высшему.



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