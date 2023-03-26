Не попадайтесь в ловушку. Как распоряжаться деньгами, чтобы стать счастливее

Я постоянно напоминаю себе: деньги — это не цель, а инструмент

Я всегда старался воспринимать деньги как инструмент, а не как цель. С конца 2021 года я потратил на путешествия, пожалуй, больше, чем за пять лет с 2016-го по 2020-й.



Отчасти это объясняется тем, что я никуда не ездил из-за ковида. Но я и до пандемии мало путешествовал. Начиная с 2016-го я по-настоящему сосредоточился на писательстве и создании курсов, так что страну покидал только раз в год, во время отпуска. Но за последние полтора года я провел за границей, наверное, около шести месяцев.

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На днях я подсчитывал, сколько потратил, и подумал: «Ого, все это можно было бы инвестировать и со временем получить гораздо больше денег».

Это ход мыслей рационального человека. Поскольку я знаю об этом, я остановился и напомнил себе, что преумножать деньги только ради того, чтобы их стало больше, — не моя цель.

Я считаю себя финансово ответственным человеком. Я пять раз думаю, прежде чем что-то купить. Я не расточителен. Я довольствуюсь малым. И считаю одной из добродетелей умение тратить с умом.

Но порой я захожу в этом слишком далеко. И поэтому постоянно напоминаю себе: деньги — это инструмент, а не цель.

Как вы распоряжаетесь деньгами?