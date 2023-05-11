Запаситесь терпением. Как медитировать, чтобы улучшить свое психическое здоровье

Эффективность этих методов подтверждена научными исследованиями

Осознанность и самосострадание в последнее время стали модными словами из области самосовершенствования. Но все большее число научных исследований показывает, что эти практики в самом деле могут улучшить психическое здоровье. Это исследование — обширное, международное и еще продолжающееся — наглядно демонстрирует, как и почему они действуют.

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Один из эффективных способов развить осознанность и самосострадание — медитация.

На протяжении более чем 20 лет как клинический психолог, научный сотрудник и педагог я обучала медитации студентов и пациентов и глубоко изучала научную литературу, посвященную этой теме. Еще больше я узнала, исследуя программы психического здоровья и психологические курсы, участников которых обучают техникам осознанности и самосострадания.

Определение осознанности и самосострадания

Осознанность означает целенаправленную концентрацию внимания на настоящем моменте —без оценочных суждений, с интересом или любопытством.

Самосострадание подразумевает доброту и понимание по отношению к себе, проявляемое даже когда мы сталкиваемся с болью или неудачей.

И осознанность, и самосострадание повышают благополучие.

Но не путайте самосострадание с самомнением или эгоцентризмом