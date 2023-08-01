Следите за будущим. Как заработать уйму денег

Не стоит ориентироваться на новости или комментарии экспертов

В том, что касается инвестирования, легко поддаться влиянию новостей, слухов и чужих слов. Множество людей так хотят заработать на фондовом рынке, что становятся неосмотрительными. И вместо этого теряют свои вложения.



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Вокруг много противоречивой информации об инвестировании. Даже мнения финансовых экспертов на этот счет расходятся. Но если вы действительно хотите заработать уйму денег, то знайте, что секрет не в том, чтобы следить за новостями. А в том, чтобы следить за будущим.

Бернард Барух, американский инвестор, заработавший целое состояние в начале 1900-х годов, сказал, что успешный трейдер и инвестор — это тот, кто «следит за будущим и действует прежде, чем оно наступит».

Зарабатывание денег на фондовом рынке заключается не в том, чтобы реагировать на внезапные колебания цен или новости. Вместо этого необходимо предвидеть будущее и действовать на опережение.