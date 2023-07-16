Чтобы стать спокойнее и счастливее. Пять способов повысить самооценку

Бросая себе вызов, можно обнаружить, что вы способны на большее, чем вам казалось

Если задуматься, самоуважение — это довольно странное понятие, подразумевающее, что мы должны взглянуть со стороны и проанализировать свое отношение к самим себе.



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Это понятие возникло относительно недавно: до 1700-х годов никто не задумывался о самооценке. Первым это сделал философ Дэвид Юм в конце XVIII века, но по-настоящему широко заговорили о ней в психологическом мире только в 1890 году, благодаря работам американского психолога Уильяма Джеймса.

С тех пор внимание к этой теме медленно, но стабильно росло. В 1943 году психолог Абрахам Маслоу разместил высокую самооценку на одной из ступеней в своей пирамиде потребностей. Карл Роджерс, отец гуманистической психологии, включил самооценку в свою клиент-центрированную модель с ее концепцией «безусловного положительного отношения».

Эту идею взяло на вооружение государственное образование. По моему клиническому опыту, начинающие психотерапевты, вне зависимости от имеющихся у клиента проблем, чаще всего сосредотачиваются на повышении самооценки как основной цели лечения.

И, возможно, они правы. Исследования показывают, что высокая самооценка связана с удовлетворенностью жизнью и способностью достигать поставленных целей, справляться со стрессом, а также развивать и поддерживать хорошие отношения, тогда как низкая приводит к обратным последствиям: депрессии, чувству несостоятельности, проблемам в отношениях, а также, зачастую, неспособности справляться с повседневными задачами. Если вы чувствуете, что ваша самооценка снижается, вот пять советов, как ее повысить: