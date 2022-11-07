Это очень важно. Как повысить свою самооценку

Здоровая самооценка формируется при условии, что у вас есть четкое представление о собственных ценностях

Один мой клиент, — назовем его Рэндаллом, — на одном из сеансов психотерапии поделился своими чувствами к привлекательной коллеге, которая недавно присоединилась к его команде.



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«Она восхитительна, приветлива, дружелюбна, умна и очень популярна. Однозначно не моего уровня», — сказал он. Он рассказал, что мысль о том, чтобы пригласить эту женщину на свидание, вызывает у него ощущение собственной никчемности и ничтожности.

«Откуда у вас это представление об „уровне“?» — спросила я.

«Ну, знаете, когда женщина настолько прекрасна, она может выбирать любого, кого пожелает. Зачем ей я? Я для нее недостаточно хорош».

«То есть вы считаете, что есть некая система ранжирования, разделение на определенные категории, и встречаться можно только с теми, кто относится к той же категории, что и вы?» — спросила я.

«Ну, системы как таковой нет, но очевидно, что одни люди соответствуют друг другу, а другие нет», — ответил он.

Я спросила его, кто ввел эту классификацию и от каких качеств зависит, на каком уровне окажется тот или иной человек. Рэндаллу становилось все сложнее и сложнее отвечать на мои вопросы о системе ранжирования.

«Да нет же, это не настоящая система. Просто так принято говорить», — сказал он.

«Значит, не существует великого судьи на небесах, который решает, кто чего достоин, и распределяет людей по категориям, не подлежащим пересмотру?» — спросила я.

— Нет, не существует, — ответил он.

«Может быть, вместо того, чтобы ранжировать себя и других, стоит попробовать выяснить, есть ли у вас общие ценности, интересы и цели», — предложила я.

Достоинство и самооценка

Чувство собственной никчемности может произрастать из детской травмы, стыда или пережитого ранее отвержения. В своем крайнем проявлении это чувство является симптомом депрессии —