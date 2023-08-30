Забытое мастерство. Пять советов, как повысить психологическую устойчивость

Если вы достаточно устойчивы, вас невозможно остановить

Психологическая устойчивость возникает не из позитивных эмоций. Она развивается в результате эффективного использования негативных чувств. Устойчивость — это способность создавать позитивные модификации негативных событий.



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Это способность делать такие вещи, как гнев и печаль, полезными и плодотворными. Это умение переживать неудачи и отвращение к себе и применять их для самосовершенствования. Превращать лимоны в чертову пина коладу. Брать жестяную банку из-под краски, заполненную дерьмом, и выбивать ею идеальный страйк в боулинге. Если вы достаточно устойчивы, вас ничто не остановит.

Тем не менее, похоже, что это древнее искусство, забытое мастерство. Но не бойтесь, о мои отважные игроки в боулинг жестянками, ибо я поведаю вам несколько наилучших способов его освоить.