Дело не во времени. Главный секрет эффективности
Наталья Кадя: «Чему вы выбираете уделять внимание?» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Чем меньше энергии и внимания — тем меньше ценность потраченного времени
Дверь в эффективность открывается внутрь, а не наружу.
Никто из нас не способен управлять временем. Никто сейчас точно не может сказать, сколько времени у каждого из нас.
Оставим вопрос тайм-менеджмента для тех, кто в будущем сможет (шансов пока мало) останавливать время. А мы определимся с тем, куда время тратить сейчас. Ведь жизнь во время войны не стоит на паузе.
Подготовила сегодня шпаргалку о том, почему результаты зависят не от того сколько времени, а от того, где фокус и энергия.
Внимание-менеджмент
Большинство людей считает, что многозадачность и строгий тайм-менеджмент являются базовым залогом эффективности. Но давайте признаем, что временем управлять нельзя. Время — это единая валюта, равномерно распределенная для каждого из нас. Можете ли вы увеличить количество часов в сутках?
На самом деле эффективность зависит от того, как вы распределяете энергию и внимание в каждый отдельный момент времени. Чем меньше энергии и внимания — тем меньше ценность этого времени.
Уравнение эффективности
Эффективность — это опыт и результаты, которые вы получаете, делая что-то. Она зависит от трех составляющих:
Энергия — жизненная сила, питающая ваше тело и разум;
Эффективность зависит от трех составляющих
Внимание — связь, которую вы создаете между своим телом/разумом и каждым мгновением жизни;
Время — время, которое вы проводите в действии.
Сочетание этих трех элементов и есть уравнение эффективности:
Эффективность = Э*Вн*Вр
Управление энергией — это способность поддерживать и восстанавливать свою жизненную силу.
Управление вниманием — это способность осознанно направлять внимание туда, куда вы хотите (и развивать продуктивное, ясное и сосредоточенное состояние ума).
Управление временем — это способность распределять свое внимание и энергию в соответствии с тем, чего вы хотите достичь.
На что я выбираю тратить энергию? Как я планирую восстанавливать энергию? Чему я выбираю уделять внимание? Как я планирую восстанавливать сосредоточенность?
Текст публикуется с разрешения автора
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