Если плохо спали ночью. Как работать на следующий день

Владислав Ривкин: «Время от времени большинство из нас не высыпается» (Фото:cottonbro studio/Pexels)

Недосыпание может негативно влиять на силу воли и продуктивность

Вспомните ночь, когда вы не выспались. Насколько продуктивно вы работали на следующий день? Сложно ли вам было приступить к работе? Казалось ли, что этот день тянется бесконечно? Отвлекались ли вы на Twitter или TikTok вместо того, чтобы работать?



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Если ваш ответ на эти вопросы «да», вы не одиноки. Пусть даже мы не до конца понимаем, почему мы спим, нам известно, что сон имеет решающее значение для физической и умственной работоспособности.

Так как же именно недосыпание вредит нашей продуктивности на следующий день и как можно противостоять любым его негативным последствиям?