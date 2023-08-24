Экономят время и повышают продуктивность. 11 привычек организованных людей

Делайте это ежедневно и будете поражены результатами

Мы часто путаем продуктивность с непрерывной работой на предельной скорости. Мы опасаемся, что если замедлимся для того, чтобы все структурировать, это окажется смертельным для производительности, но факты свидетельствуют об обратном:



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— среднестатистический офисный работник тратит более часа в день на то, чтобы просто что-то найти;

— среднестатистический американский руководитель ежегодно теряет шесть недель, пытаясь найти на захламленном столе и в неупорядоченных файлах информацию, хранящуюся не там, где следует;

— 23% людей говорят, что не успевают вовремя оплатить счета, потому что теряют их.

Неорганизованность дорого обходится как в финансовом плане, так и с точки зрения времени. Но если вы сможете убедить себя замедлиться и все упорядочить, то будете потрясены тем, насколько это окупится. «Каждая минута, потраченная на то, чтобы все организовать, экономит час», — сказал Бенджамин Франклин.

И хотя он несколько преувеличил, подобное вложение времени действительно оправдано. По оценкам экспертов, каждый час, потраченный на планирование и структурирование, экономит три-четыре часа времени, которое в противном случае было бы потрачено впустую.

Есть причина, по которой наиболее спокойные и наименее подверженные стрессу люди, успевают делать больше всех: