Снизить тревожность и мотивировать. Как работают ритуалы

Наталья Кадя: «Ритуалы не должны быть „грандиозными“» (Фото:monkeybusiness/Depositphotos)

Самые эффективные ритуалы соответствуют четырем основным принципам

Экстремальная неопределенность, постоянная тревога и перманентная угроза стали неотъемлемой составляющей последних 500 дней украинцев. И впереди еще много испытаний, турбулентности и вызовов.



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Фокус руководителей сегодня — стабилизация команд. Эффективный способ для этого с точки зрения нейронауки — ритуалы.

Эволюционно ритуалы помогают людям поддерживать определенный порядок в социуме, определяют место и роль, создают четкую структуру в хаосе жизни.

Раньше люди тратили много времени на ненужные, казалось бы, обряды, но взамен получали уверенность и психологический комфорт. Сейчас ритуалы можно использовать сознательно — для того, чтобы помогать командам справиться с беспокойством, обеспечивать определенность и уменьшать негативные эмоции от постоянных изменений.

Как с помощью ритуалов мотивировать команду и снижать тревожность с помощью ритуалов

Что такое ритуал?

Ритуал — это символическое действие, которое происходит по установленной схеме в конкретной ситуации. Ритуалом может стать любая деятельность, которая придает значимость моменту или ситуации.

Почему ритуалы нужны?

Ритуалы являются частью повседневной и рабочей жизни. Они создают смыслы.

Ритуалом может стать любая деятельность, которая придает значимости моменту

Ритуалы добавляют смысла жизни, взаимодействию в команде и работе в организации.

Ритуалы влияют на удовлетворенность работников, их продуктивность и вовлеченность.

Ритуалы помогают руководителям в управлении изменениями.

Как работают ритуалы?

Ритуалы уменьшают тревожность и создают ощущение безопасности. Ритуалы дают людям «структуру» и ощущение контроля. Ритуалы помогают регулировать эмоциональные состояния, усиливают концентрацию. Поэтому ритуалы могут быть эффективным способом помочь людям справиться с изменениями.

Вы можете применять ритуалы на разных уровнях организации.

Ритуалы — это способ для руководителей создать ощущение общности, эффективнее внедрять изменения и управлять культурой.

Ритуалы объединяют людей с организацией и друг с другом вокруг общей цели.

Как создать новый ритуал на рабочем месте?

Самые эффективные ритуалы соответствуют четырем основным принципам:

1. Ритуал не обязательно должен быть логичным, зато может быть понятным только для его участников.

2. Ритуал должен иметь конкретную цель. Для чего вы выполняете

именно этот ритуал?

3. Ритуал должен иметь символическую ценность, которая придает ему высшую цель и создает особую историю для команды.

4. Ритуал должен развиваться со временем, чтобы соответствовать контексту.

Ритуалы не должны быть «грандиозными», некоторые ритуалы — короткие и регулярные, некоторые — длительные и нечастые.

Например:

1. Вот что мы делаем, когда.

2. Вот, что мы делаем перед тем как.

3. Вот что мы делаем перед началом встречи.

4. Вот как мы реагируем, когда кто-то из членов команды ошибся/расстроен/опоздал/проявил.

5. Вот что мы делаем каждый понедельник.

6. Перед тем, как звонить клиенту, мы.

Текст публикуется с разрешения автора

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