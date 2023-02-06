Девять вредных привычек. Что снижает вашу продуктивность

Тревис Бредберри: «Большинство людей даже не подозревает, какой ущерб их сну и продуктивности наносит синий свет» (Фото:leungchopan/Depositphotos)

Некоторые из них могут показаться малозначительными, но все они складываются в единую картину

Ничто так пагубно не отражается на продуктивности, как вредные привычки. Они коварны и пробираются в вашу жизнь незаметно, так что вы даже не осознаете, какой ущерб они причиняют.



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Вредные привычки тормозят вас, из-за них вы допускаете больше промахов, они делают вас менее креативными и ухудшают результаты работы. Крайне важно научиться их контролировать, и не только ради продуктивности. Исследование, проведенное Университетом Миннесоты, показало, что люди с высоким самоконтролем, как правило, намного счастливее тех, кто им не обладает, причем как по состоянию на текущий момент, так и в долгосрочной перспективе.

Некоторые привычки создают особенно много проблем, и наиболее вредоносны те девять, что перечислены ниже. Избавившись от них, вы улучшите результаты своей работы и сможете наслаждаться тем, как изменится ваше настроение вследствие повышения самоконтроля.

Импульсивный интернет-серфинг. Для того, чтобы полностью погрузиться в некий процесс, требуется 15 минут непрерывной концентрации.