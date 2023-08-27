Лучший способ достичь процветания. Как укрепить чувство собственного достоинства

Пора перестать зависеть от одобрения окружающих и начать доверять себе

Мы живем в мире, где внешнее одобрение определяет нашу самооценку. Разве это не печально? Об этом еще сотни лет назад говорил французский философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень.



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Эта проблема не нова. При этом соцсети усиливают наше чувство неполноценности, если мы ежедневно видим там множество богатых и идеальных людей.

Каким бы ни был источник контента — Instagram, YouTube, TikTok или Netflix, — вы наблюдаете, как другие ведут роскошный образ жизни. Думаете об этом. Почему бы этим платформам не показывать вам нормальных людей с нормальной жизнью?

Потому что до них никому нет дела. Нас интересуют незаурядные вещи. Так было всегда. В результате мы оказываемся слишком сосредоточены на чужой жизни и поглощены ею.

Монтень подчеркивал важность развития сильного чувства собственного достоинства. Он писал: «То, кем меня считают другие, волнует меня меньше, чем то, кем себя считаю я сам».

Эта идея вдохновляет нас принять свое подлинное «я» и сосредоточиться на собственном благополучии, а не искать одобрения вовне.

Используйте личный опыт как путь к раскрытию своего потенциала