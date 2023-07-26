Я не могу. Почему мы говорим это себе и что за этим кроется в действительности

Мария Винницкая: «У мышления, которым вы усиливаете свое убеждение „я не могу“, есть свои причины» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Проверьте, правильно ли вы определили свою зону влияния

«Я не могу» — сейчас многие так описывают свое состояние. Эта мысль первой появляется в ответ на любой вызов судьбы, независимо от его размера. Да, наша сила надломлена. Нам пришлось приложить столько усилий, чтобы справиться с изменениями, которые мы не выбирали, что теперь даже выбрать желаемые изменения нам очень сложно.



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Основной причиной такого состояния является беспомощность, которая нас ошеломила из-за обстоятельств непреодолимой силы. Мы пережили этот опыт, как-то справились и приспособились, но в определенной степени он остался в нас и каждый раз активизируется, когда мы хотим чего-то большего.

Мы говорим себе «я не могу» или «я не смогу», когда хотим:

повысить доход;

найти новую работу;

начать обучение;

заявить о себе как о специалисте;

донести до другого свое мнение;

рассказать о том, что чувствуем на самом деле;

начать отношения или выйти из них.

Этот список того, что мы не можем (по нашему мнению), может быть длинным.

Поэтому давайте разбираться, что за ним стоит.