Я не могу. Почему мы говорим это себе и что за этим кроется в действительности
Мария Винницкая: «У мышления, которым вы усиливаете свое убеждение „я не могу“, есть свои причины» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Проверьте, правильно ли вы определили свою зону влияния
«Я не могу» — сейчас многие так описывают свое состояние. Эта мысль первой появляется в ответ на любой вызов судьбы, независимо от его размера. Да, наша сила надломлена. Нам пришлось приложить столько усилий, чтобы справиться с изменениями, которые мы не выбирали, что теперь даже выбрать желаемые изменения нам очень сложно.
Основной причиной такого состояния является беспомощность, которая нас ошеломила из-за обстоятельств непреодолимой силы. Мы пережили этот опыт, как-то справились и приспособились, но в определенной степени он остался в нас и каждый раз активизируется, когда мы хотим чего-то большего.
Мы говорим себе «я не могу» или «я не смогу», когда хотим:
- повысить доход;
- найти новую работу;
- начать обучение;
- заявить о себе как о специалисте;
- донести до другого свое мнение;
- рассказать о том, что чувствуем на самом деле;
- начать отношения или выйти из них.
Этот список того, что мы не можем (по нашему мнению), может быть длинным.
Поэтому давайте разбираться, что за ним стоит.