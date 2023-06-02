Как взрослые люди. Что нужно знать, чтобы построить здоровые отношения

2 июня, 22:03
NV Премиум
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Марк Мэнсон: «Прислушивайтесь не к словам, а к поступкам» (Фото:Andre Furtado/Pexels)

Марк Мэнсон: «Прислушивайтесь не к словам, а к поступкам» (Фото:Andre Furtado/Pexels)

Марк Мэнсон
Американский писатель и блогер

То, что ваши увлечения, интересы и точки зрения различаются, — вполне нормально

Ключ к «взрослению» состоит в том, чтобы сделать приоритетом отношения, основанные на безусловной любви или дружбе. Это значит научиться ценить партнера или друга, несмотря на их недостатки, ошибки или бездарные идеи. Это значит судить о них исключительно по тому, как они ведут себя с вами, а не по тому, чем они могут быть вам полезны. И это значит воспринимать их самих как цель, а не считать средством для достижения некой иной цели.

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Если у вас все будет в порядке с этими тремя вещами, вы заметно приблизитесь к здоровым отношениям:

Теги:   Дружба Любовь Отношения Жизненные советы

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