Как взрослые люди. Что нужно знать, чтобы построить здоровые отношения
Марк Мэнсон: «Прислушивайтесь не к словам, а к поступкам» (Фото:Andre Furtado/Pexels)
То, что ваши увлечения, интересы и точки зрения различаются, — вполне нормально
Ключ к «взрослению» состоит в том, чтобы сделать приоритетом отношения, основанные на безусловной любви или дружбе. Это значит научиться ценить партнера или друга, несмотря на их недостатки, ошибки или бездарные идеи. Это значит судить о них исключительно по тому, как они ведут себя с вами, а не по тому, чем они могут быть вам полезны. И это значит воспринимать их самих как цель, а не считать средством для достижения некой иной цели.
Если у вас все будет в порядке с этими тремя вещами, вы заметно приблизитесь к здоровым отношениям: