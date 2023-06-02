Как взрослые люди. Что нужно знать, чтобы построить здоровые отношения

То, что ваши увлечения, интересы и точки зрения различаются, — вполне нормально

Ключ к «взрослению» состоит в том, чтобы сделать приоритетом отношения, основанные на безусловной любви или дружбе. Это значит научиться ценить партнера или друга, несмотря на их недостатки, ошибки или бездарные идеи. Это значит судить о них исключительно по тому, как они ведут себя с вами, а не по тому, чем они могут быть вам полезны. И это значит воспринимать их самих как цель, а не считать средством для достижения некой иной цели.



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Если у вас все будет в порядке с этими тремя вещами, вы заметно приблизитесь к здоровым отношениям: