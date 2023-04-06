Сложные вопросы. Как понять, когда возвращаться в Украину

Светлана Ройз: «Пусть каждый наш выбор будет честным и ведет к спокойствию» (Фото:Volurol/Depositphotos)

Когда вы принимаете решение, важно подумать, хватит ли сил выдерживать неопределенность

Знаете, какие вопросы сейчас поступают чаще всего в сообщениях? Как понять, когда возвращаться в Украину или в свой город. Я зависаю. Потому что не знаю. Не могу взять ответственность за выбор, не знаю обстоятельств.



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Я честно говорю, что не знаю. Та адаптация, которую у меня сейчас есть — она со знаком «+». Когда я действительно сбалансирована и адекватно реагирую и обрабатываю информацию. Или я уже просто не различаю опасности.

Я рассказываю о том, что когда днем было четыре тревоги и мой ребенок каждый раз уходил с классом в укрытие, я себя сгрызала от чувства вины.

Важно сформулировать свои ожидания и первые действия

А когда дочь радостно говорит: «У меня новые подружки, меня назвали легендой футбола, я так люблю рисовать в школе живописи», — когда я вижу, что ее развитие физическое и психическое идет «по расписанию», я говорю: «Фух. Все верно».

Я говорю о том, что война идет. Что в стране, где идут боевые действия, не может быть совершенно безопасно. И никто не может гарантировать безопасность.

И когда вы принимаете решение, важно подумать, хватит ли сил выдерживать неопределенность и испытание опасностью, как будете вести себя во время тревог, где безопасное место, прослушать звук сирен, чтобы быть готовыми.

Важно сформулировать:

— Куда именно вы будете возвращаться?

— Сможете ли вы работать.

— Сколько времени вы сможете позволить себе выделить на адаптацию — она ведь будет.

— Будет ли у ребенка возможность учиться, общаться со сверстниками.

— Кто ваш «круг поддержки» — к кому вы можете обращаться за поддержкой.

Наверняка важно сформулировать свои ожидания и первые действия.

Я знаю тех, кто уже точно не вернется в Украину.

Знаю тех, кто вернулся и сожалеет.

Знаю тех, кто вернулся и счастлив дома.

Никто не знает, что лучше и правильнее для каждой семьи.

В личном общении я ставлю сложные вопросы, чтобы проявить — любой сделанный выбор продиктован чувством вины и страхом, или все-таки выстроен рационально. И честен ли он для себя самого.

Пусть каждый наш выбор (они сейчас не могут быть легкими) будет честным и ведет к спокойствию.

Текст публикуется с разрешения автора

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