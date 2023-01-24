Хорошие новости. Признаки того, что психика ребенка восстанавливается

24 января, 21:23
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Светлана Ройз: «Изменяются темы и сюжеты в рисунках» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Светлана Ройз: «Изменяются темы и сюжеты в рисунках» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Светлана Ройз
Детский семейный психолог

Эти явления могут наблюдаться и у детей, которые сейчас в Украине, и у тех, кто за границей

Оптимистичное. Хотела бы сегодня сосредоточить внимание на «добрых новостях» — признаках восстановления или стабилизации состояния детей всех возрастов, которые мы можем сейчас наблюдать. Наши дети (и мы) молодцы!

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— Игры: многие дети возвращаются к свободной, сюжетной игре. Ролевой игре, игре не с одной-двумя, а разными игрушками, разными сюжетами, развивающимися во время самой игры. Когда ребенок играет в игру с одним (травматичным) сюжетом — для нас это сигнал, что он ищет выход из сложной ситуации.

— Творчество: Меняются темы и сюжеты в картинках. В рисунках снова появляется чувство пространства, дети снова начинают прорисовывать небо, землю, постепенно у многих возвращаются «здоровые» пропорции тела. Многие дети стали выбирать разнообразную цветовую гамму.

Дети снова начинают делать 3D модели, создают планы построек, комнат. В творчестве расширяют выбор материалов — рисуют и карандашами, и маркерами, и красками, либо выбирают пластилин и играют кинетическим песком.

— Когнитивные процессы —постепенно возвращается возможность чтения (об обучении и концентрации внимания пока не могу сказать).

Любопытство противоположно страху

Интерес для меня самый радостный признак — к детям возвращается любопытство. Оно может проявляться в общем разрешении себе нового и в вопросах: «А почему, а как это устроено, а можно, я попробую…» (есть другие вопросы, связанные с контролем и тревогой: «А что будет дальше, а потом, а потом; а что будет происходить, когда мы приедем, а что будет, если что произойдет»)

Любопытство противоположно страху. Оно возвращается, когда страха становится меньше. Но мы помним, что страх все же должен оттормозить то, что в любопытстве и поисках нового может быть опасным. Он в «оптимальном варианте» придает осторожность.

— Контакты: дети проявляют больше интереса к общению. Если раньше они были сфокусированы на родителях (которых боялись отпустить), то сейчас постепенно могут расширять общение с детьми и взрослыми.

— Темы и признаки возрастных кризисов: вернулись «возрастные темы», признаки «нормальных» возрастных кризисов. И вопрос о сексе, отношениях, деньгах.

— Сложный для родителей пункт. Когда ребенок начинает процесс восстановления, он возвращается сначала в ту фазу, в которой его застал кризис. И дети, которые были в состоянии мобилизации, «выдыхают» — могут возвращаться к страхам, истерикам, проявлениям, которые были раньше.

— Одежда: ребенок внезапно может попросить приобрести ему другую одежду (выбирая новые модели, фактуру, цвет). Если мы наблюдали, что ребенок отказывается от нового, то эта динамика положительная.

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— Еда: ребенок начинает расширять количество продуктов. Начинает пробовать новое.

— Сон ребенок спит больше или меньше, чем раньше, или просыпается ночью.

Эти признаки могут быть и у детей, которые сейчас в Украине, и у тех, кто за границей.

Мы должны быть внимательны к признакам стресса — эти знания важны, чтобы не пропустить, когда ребенку нужна поддержка и вмешательство специалистов. Но я так хочу, чтобы «добрых новостей» у нас было все больше и больше.

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Психология Стресс Советы психолога Дети

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