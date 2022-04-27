Несмотря на тревогу и напряжение. Как помочь ребенку уснуть

Сейчас детям нужно больше времени и нашей помощи, чтобы ощутить хотя бы относительную безопасность и защиту

Для детей и для взрослых тема сна сейчас может быть связана с напряжением и тревогой. И нам особенно важно создавать «пространство сна», привычки, ритуалы, чтобы давали сигнал нашей парасимпатической системе — «включайся, все спокойно, можно расслабляться».



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Экология сна: стараться не смотреть мультфильмы в постели, за час до сна не играть в компьютерные игры. Переходить в «тихий» и более медленный режим. Создавать «сонные ритуалы»: если есть возможность — умывания, переодевания (хотя маленькую деталь одежды, например ночные носки), возможно, обнимания, сказки, колыбельные, массаж. Сейчас детям нужно больше времени и больше нашей помощи, чтобы почувствовать хотя бы относительную безопасность и защиту, в которой можно позволить себе уснуть. Ритуалы создают пространство предсказуемости — безопасности.

Дочь меня каждую ночь спрашивает: «А будет тревога?» Я ей отвечаю: «Наверное, да. А что мы будем делать, если будет сигнал сирены?», — и она сама рассказывает последовательность действий. Это дает ему чувство контроля.

Мы можем сочинять и подробно описывать или создавать из подушек и пледов «безопасное защищенное место». Я могу спрашивать: «Кто будет Хранителем твоего сна?»

Ритуалы создают пространство безопасности

Сейчас многие дети боятся темноты — здесь пригодятся игры с фонариками, теневой театр. Сегодня я сделала из лоскута коробки трафарет — ангела. Его можно использовать, как фигурку «хранителя сна», а можно сделать (если наклеить на салфетку или на рисунок ребенка) витраж.

Перед сном я могу спросить: «Что бы ты хотела с собой взять с этого дня в новый день?» Так мы фиксируем ресурс.

А если происходило что-то сложное, я могу попросить положить руки на лоб и затылок (это кинезиологическое упражнение) и попросить, чтобы ребенок сказал, что хочет оставить в дне прошедшем, отпустить ли с гелиевым шариком в воздух, или сложить в сейф на хранение.

Когда ребенок говорит: «Я боюсь, что плохое может что-то произойти», мы можем вместе представить, что над всеми нами защищает нас купол. Мы можем молиться, петь вместе. Желать всем детям и взрослым покоя и безопасности. Просите наш Род помочь нам и защищать.

Будут уместны любые массажи, поцелуи, объятия, наши теплые прикосновения. Возможно, ребенок прислушивается к нашему сердцебиению. Именно сейчас важна наша рука или игрушка, контакт с которой можно ощущать.

Когда ребенок говорит:

— Я никак не могу уснуть…

— А ты сейчас «внутренним зрением» посмотри внутри на свое тело. В моем теле есть места, где я ощущаю сгустки напряжения, тяжести. Я их вижу, они как льдинки. Когда я теперь смотрю на льдинку у меня в затылке, мой взгляд, как божья коровка, ее растворяет. Она тает от моего взгляда. А у тебя где льдинки? В ножках есть? Нет? А где?.. (касаемся)

— Я боюсь, что не усну…

— А ты представь, что любое мнение — это перышко или бабочка. Как только она появится, представь, что отпускаешь ее в небо. Появляется новая, ты и ее отпускаешь в небо. Смотри, как она летит — высоко-высоко.

— Когда я лежу, у меня в головке крутится то, что я хотела сделать, но не сделала.

— А ты представь, что ты все мысли и дела, как игрушки перед сном, разлагаешь по полочкам: каждое дело и каждое воспоминание — на свою полочку.

— А у меня, когда я лежу, в животе что-то дрожит и мешает спать.

— А ты положи ручку на животик. Почувствуй, какая рука теплая и тяжелая. От нее по животу растекается тепло. Может, твоя ручка, как котенок, который лежит и мурлычет. Ты медленно-медленно дышишь, и котенок-ручка медленно поднимается и опускается от твоего дыхания.

Или:

— А ты положи ручку на животик и потряси ею так же, как и животик. Что сейчас происходит?

Или:

— А ты положи ручку на животик ладошкой вверх и представь, что-то, что в нем дрожит, появляется на ладони. Что это? Чего хочет? Может, если он этого хочет, накрой его ладошкой и уложи спать? А может, его отпустить на луну и до звезд?

— Я думаю о том, что никак не могу уснуть. И от этого не могу уснуть.

— Когда мысли ходят по кругу — смотай их в клубок. Представь, что ты наматываешь мягкую ниточку в клубок, виток за витком.

— Я не могу уснуть… Я чего-то тревожусь, а чего именно — не знаю.

— Представь себя в самом волшебном месте. Самому безопасному для тебя. Там будет травка? А снег? А радуга? А люди? А что там будет? Там обязательно будет находиться Хранитель Сна. Ему можно передать, как облако, все твои тревоги. Прямо из своего тела выпусти их и отдай Хранителю. И попроси о самом хорошем сне. Хранитель Сна может тебя вдохновить на самый-самый добрый сон.

— Я не могу уснуть, потому что хочу, чтобы поскорее наступило утро.

— А ты представь, что твое мнение сейчас лодочкой плывет в «завтра» по реке. Лодочка с каждой секундой по мягко-мягеньким волнам плывет все дальше и дальше.

Или:

— Представь, что твои мысли и дыхание медлительны и ленивы. Вовсе как ленивцы. Теперь мы замораживаем время и оно двигается, течет, но становится медленнее и медленнее. И мысли, и дыхание… медленнее.

— Я никак не могу уснуть. Мне мешают все звуки.

— Дослушайся теперь звука сна (нужно как можно низким, протяжным звуком несколько раз в одной ноте спеть: Ууууууууууууууууууууууууууууу).

Добрых снов. И пусть дети смеются во сне, и нам будет спокойно.

Текст публикуется с разрешения автора

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