Сейчас это нормально. Как научить ребенка справляться со злостью и гневом

Наша задача — научиться различать «здоровую» агрессивность и агрессивное токсичное поведение

О злобе и гневе. Пыталась писать только практическое, а получилась целая методичка, но все важно собранное в одном месте.



«Чтобы они все сдохли», — сказала наша феечка, когда раздался сигнал тревоги. Потом развернулась ко мне: «Мам, это нормально, что я такое желаю?» «Да, именно сейчас нормально, потому что ты злишься. Сейчас нормально злиться. И я очень сильно злюсь».

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Мы с дочерью много говорим. И в частности о злости и гневе. Но говорить мало — гнев, ярость должны быть отреагированы. Да, именно сейчас форма этой реакции может нас пугать. Но при опасности все ее проявления нормальны.

Потом, когда вернулось чувство безопасности и все успокоились, я дочке сказала: «Ты сама почувствовала, что есть что-то в твоих словах, то, что не естественно для тебя. Ты слышала эти слова от N, мы ведь так не говорим. В мирное время я бы точно останавливала это. Сейчас нет, потому что когда кто-то пытается напасть, мы имеем право злиться. Это тоже наша защита. Но если это тебе неестественно, давай выберем то, что не разрушало бы изнутри».

Какая у нас есть последовательность в освоении эмоций: чувствовать — выражать — различать — корректно высвобождать и регулировать.

Злость всегда естественна, нормальна и правильна. Младенец уже рождается с возможностью выражать злобу. Наша задача — научиться различать здоровую агрессивность и агрессивное токсическое поведение. Злость — нормальная ответная реакция на нарушение границ. Агрессивность — это черта личности, болезненное состояние — постоянное восприятие мира, как враждебное, нападающее, постоянное атакующее поведение.

Злость всегда естественна, нормальна и правильна





Злость и гнев мы нормализуем, особенно сейчас. Высвобождаем напряжение тем способом, который считаем корректным. И постепенно будем возвращать возможность регулирования эмоций — осознание того, на что именно реагируем, как это отражается в теле, что помогает вернуть устойчивость.

А в течение «безопасного времени» нам важно наблюдать за ребенком (и собой): наши действия в выражении агрессии — самозащитные или враждебные?

Правило, которому мы всегда учим детей: «Злиться можно. Защищать себя нужно. Наносить вред себе и другим нельзя».

Агрессия дает энергию нашим действиям. Она может быть «доброкачественной» (так назвал эту форму поведения Э. Фромм): умение сказать «нет» целеустремленность, умение постоять за себя, упорное поведение.

«Злокачественное» — разрушительное поведение.

Виды агрессии:

— реактивная агрессия — реакция на что-то или кого-то извне;

— спонтанная агрессия — под влиянием накопившегося внутри;

— прямая активная агрессия — направлена на вызывающий раздражение объект;

— пассивная, завуалированная форма агрессии — нытье, сплетни, жесты;

— косвенная агрессия — обращена на другого человека, который находится в более слабой позиции или сейчас доступен (не могу ответить папе, так что ударю брата, или бабушку, или собаку).

Агрессия бывает: вербальная (слова, крики, прозывалки), тактильная (действия),

экспрессивная (жесты, мимика, интонация).

Любая эмоция — это реакция нашего мозга на происходящее. Любая эмоция важна. Безопаснее, здоровее и корректнее, если эмоция проявлена. То, что скрыто, то, что подавлено «уходит в тень» и может стать «симптомом».

В мирное время мы отмечали бы, что агрессия может возникать в следующих случаях:

1. Особенность нервной системы (то, на что обращают внимание неврологи), органические, физиологические причины;

2. Изученное поведение (ребенок повторяет поведение того, кто для него авторитетен);

3. Попытка сбросить напряжение;

4. Фрустрация — что-то мешает удовлетворению потребностей;

5. Защита;

6. Попытка захватить или вернуть власть.

Именно сейчас гнев — форма защитного поведения.

Возрастные проявления

Младенцы и дети до 2 лет реагируют вспышками злости и ярости на то, что не могут объяснить, не могут попросить или добиться того, что для них важно, не могут удовлетворить свою потребность.

И мы, обнимая их, напоминаем себе, что эта агрессия направлена не на нас; перечисляем то, что, возможно, они хотят, угадываем их потребности. Так они учатся называть то, что им важно, получают чувство поддержки. Понимаем, что часто для малышей неудовлетворенная потребность — это угроза выживанию.

Малыши пробуют разные модели поведения. Наблюдают за нашей реакцией. Когда маленький ребенок нас бьет, для него это часто — игра. Нам важно останавливать руку, ножку, говорить: «Бить нельзя. Мне больно».

Если ребенок начинает бить себя, называем по имени его эмоцию: «Ты злишься из-за… я бы тоже разозлилась, если бы не могла (например, съесть то, что хочется). Злиться можно, а бить себя и других — нет. Хочешь, помашем вместе ручками, сожмем-разжмем кулачки и тому подобное».

Малыши (до 5 лет) не могут регулировать эмоции. И выдерживать амбивалентные эмоции — они не могут одновременно радоваться победе другого, злиться на него, унывать по своему поражению).

У них в связке: гиппокамп (отвечает за длительную память) — миндалина (эмоциональная реакция) — гипоталамус (эндокринные реакции — всплеск гормонов) — поясная извилина ( оценка и прогнозирование, просчет последствий) — лобные доли мозга (контроль, анализ), и нет закрепленного опыта: осознать, что я сейчас чувствую, какие могут быть последствия поведения, как поступать правильно. С нашей помощью они учатся этому.

Мы учим детей одновременно высвобождать избыточное напряжение и постепенно регулировать состояние.

В нейробиологической модели агрессия рассматривается как результат дисфункции между различными структурами мозга, участвующими в регуляции эмоциональных процессов. К таким мозговым структурам относятся префронтальная кора, передняя поясная извилина и подкорково-лимбические структуры (в частности, миндалевидное тело, гиппокамп и гипоталамус). Подкорковые элементы в этой цепи играют первостепенную роль в активации эмоциональных состояний, тогда как передняя часть поясной извилины и префронтальная кора выделяют обстоятельства, в которых необходим эмоциональный контроль. С точки зрения нейробиологической модели повторяющиеся эпизоды импульсивной агрессии отражают сбой нормальной способности распознавать и реагировать на внешние стрессовые факторы и/или модулировать оборонную реакцию перед непосредственной провокацией или угрозой".

Я специально оставила такую длинную цитату: участкам мозга, отвечающим за регулирование, контроль, анализ результатов, именно сейчас сложно поддерживать привычную активность. А угроз у нас излишек. И то, что описано в этой цитате, если часто проявляется у детей и взрослых, как раз признак того, что нужно идти к специалисту.

Что делать:

Помним, что эмоцию не всегда можно трансформировать, отрегулировать, иногда ее очень важно высвободить.

Но когда мы предлагаем кричать, топать, бить подушку, то после того, как ребенок высвободил напряжение, у него может быть «инерция». Она может выглядеть перевозбужденной. Нам нужны переходные действия, чтобы привести в стабильное состояние. Мы можем предложить после этого дыхание, медленное опускание рук, цифру от 10 до 1 — ниже будут игры для отреагирования.

Чему мы учим ребенка и приучаем себя: мы называем эмоцию, определяем, рисуем, где эмоция живет в теле (краснеют щеки, сжимаются кулаки, учащается дыхание и т. д. ), ребенок видит, как мы сами справляемся с эмоцией, которую выбираем поведение, как выдерживаем эмоцию — он постепенно учится понимать, что с ним происходит, видеть последствия, выбирать поведение. Учится не маскировать, подавлять, а выражать эмоцию приемлемым способом.

Нам важно показать ребенку разницу между «дать отпор» и «дать сдачу». Научить тому, что если на нас направлена вербальная агрессия — мы отвечаем словами, если тактильная — даем отпор телом.

Помним, что иногда агрессия маскирует тревогу и страх.

Когда точно нужно к специалисту

Ребенок старше 5−5,5 лет осознанно мучает животных, осознанно вредит, делает больно. Или не испытывает эмпатии, печали, вины, когда знает последствия своих действий.

Обвиняет другого в том, что она так себя ведет, постоянно говорит о том, что другие к ней относятся пристрастно. Не считает, что ее поведение агрессивно.

Ребёнок не проявляет злости, не позволяет себе при нас проявлять сильные эмоции.

Ребенок проявляет аутоагрессию (наказывает себя, говорит о том, что он во всем виноват, бьет себя и других)

Игры для отреагирования агрессии

Мы их предлагаем для снятия напряжения, не во время самого приступа гнева.

1. «Выдохнуть облако»: вообразить, что вдохнули облако, и выдохнуть его со звуком, можно с грозой и молнией. Мы раскрываем руки, показывая, какой размер облака вдыхаем, а на выдохе издаем звук и возводим руки, «уменьшаем» размер облака. Ладони в конце выдоха соединяются, как в хлопке. Возможно, сопровождаем выдох топаньем ног.

2. «Погода»: мы осторожно простукиваем подушечками пальцев ладони или тело ребенка, своими прикосновениями играя сначала мягкие прикосновения, словно ребенка гладит солнышко и легкий ветер (идем — стучим — медленно, мягко, тихо), потом ветер усиливается начинается дождь — начинает идти быстрее и топать. Дождь усиливается — затрагиваем сильнее, ливень — еще сильнее простукиваем, гроза — ураган — еще сильнее, дуем и кричим, ветер успокаивается, дождь стихает — постепенно идем тише и медленнее. Заканчиваем «прекрасной погодой». Можно предложить, чтобы ребенок отыгрывал погоду шагами на месте — раскачивался, потом топал ножками, потом прыгал и кричал (когда гром), потом улыбался и расслабленно покачивался, при «ясной погоде».

3. «Собаки»: «превратиться» в добрых собачек, вихляющих хвостиками, затем в злых рычащих друг на друга собак. А потом снова превратиться в хороших принюхивающихся и знакомящихся собак.

4. «Щелк-щелк»: щелкать зубами, словно от холода, затем показывать зубы, как обезьянки, и рычать, как тигры. А потом превратиться в людей.

5. «РРРРР»: перетаскивать ткань, держа в зубах.

6. «Докричаться до Луны»: если есть возможность проявлять голос в полную силу, представить, что нужно крикнуть послание космонавтам или инопланетянам. Можно кричать с разных углов комнаты друг другу, можно направлять звук «далеко-далеко».

7. «Плевочки»; выплюнуть, выдуть — из трубочки горошину, что-либо в цель.

8. «Лети!»: дуть друг на друга, как на перо. Позволить себе дуть на взрослого, чтобы его «сдуть» с места.

9. «Толкалки»: «оттолкнуть воздушной волной» взрослого (партнера по игре), сделав отталкивающий жест руками. Отец «улетает» от ребенка.

10. «Подушечный бой» (если это уместно в условиях, в которых живем).

11. «Борцы сумо»: засунуть подушку под футболку и толкаться, подушка будет смягчать удар.

12. Рвать бумагу и затем собрать из обрывков коллаж — любой образ, можно задать его, можно предложить детям выложить и клеить что-то свое.

13. «Царапалки и дряпалки»: ногтями «процарапать» рисунок в тесте, фольге, крупе, пленке. В закрывающийся пакет залить краску, чтобы ребенок подушечками пальцев и ногтями прорисовывал узоры.

14. Боулинг: сбивать любые предметы (разрешить нарушить порядок).

15. «Злой бобер»: придумать злое животное и вести себя так, как, мы предполагаем, может вести себя это животное. Затем превратиться в доброе животное. Потом на человека.

16. «Выпустить когти» — показать, как тигрёнок шипит и показывает когти, когда хочет защититься. Затем превратиться в человека.

17. Рисовать коляки-маляки, сжав в кулаке фломастер или карандаш.

18. «В цель»: смять в руках бумагу, а затем, как мячиком, попасть в цель.

19. Кричать в «мешок для крика», в стакан или в подушку.

20. «Бодалки — да-нет» (бодаться руками или головой, говоря по очереди «да» или «нет»)

21. Можно представить внутри сжимающуюся-разжимающуюся пружину и подпрыгивающую внутри: присесть, обнимая колени, и распрямиться, как пружинка.

22. Положить руку на живот, сделать вдох и резкий выдох.

Текст публикуется с разрешения автора

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