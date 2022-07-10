С чистого листа. Три вопроса, которые помогут стать творцом собственной жизни

Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)

Как вы обычно ведете себя, сталкиваясь с препятствиями?

Очень часто мы проживаем свою жизнь словно по готовому сценарию — работаем, стараемся изо всех сил, делаем то, что должны делать, выполняем свои обязательства или убегаем от них и находим утешение в чем сможем.



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При этом мы часто забываем, что в любых обстоятельствах сами творим свою судьбу.

Что, если бы мы выбрали более целенаправленный подход и стали бы выстраивать свою жизнь более сознательно?

Что, если бы мы поняли, что жизнь — это чистый лист, и решили бы, чем нам на самом деле хотелось бы ее заполнить? Что, если бы мы чувствовали себя вправе выбирать, создавать, воплощать то, к чему действительно лежит душа?

Я поделюсь с вами тремя вопросами, к которым стоит отнестись очень серьезно, если хотите стать творцами собственной жизни.

Настоятельно советую вам уделить им максимум внимания. Не просто прочитать и обдумать, а полностью погрузиться в них. Выделите время, сходите на прогулку, возьмите с собой блокнот и постарайтесь создать что-то по-настоящему стоящее. Так вы создадите свою жизнь.

Вопрос № 1: Что именно я хочу создать?

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