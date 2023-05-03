Когда нужно взбодриться. Как получить максимум пользы от кофе

В нескольких глотках этого напитка содержатся тысячи биологически активных веществ

Темы кофе, воды, яиц, сахара — одни из самых популярных.



Периодически читаешь, что кто-то отказался от кофе, потому что проводит «детокс». Другие советуют отказаться, потому что «вымывает» кальций и обезвоживает организм, третьи говорят, что натощак нельзя, потому что раздражает желудок и кишечник, четвертые — что кофе провоцирует рак.

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Однако, несмотря ни на какие страшилки, люди продолжают пить кофе.

О кофе я писала много раз . Но сегодня хотела бы рассказать о том, как он бодрит и как использовать это его свойство с максимальной пользой.

Кофе — это тонизирующий напиток, в нескольких глотках которого содержатся тысячи биологически активных веществ. Среди этих веществ есть и кофеин, благодаря которому кофе дает ощущение бодрости, энергии, общительности, хорошего самочувствия.

Кофе не только тонизирует мозг, но и защищает его

Через 45 минут после того как мы выпили чашку кофе, почти 90% кофеина попадает в кровь, и это ощущение бодрости и энергии длится еще от 2,5 до 4,5 часов. Затем кофеин выводится из организма, и на смену ему приходит легкая усталость, особенно если уже послеобеденное время и особенно под вечер.

Это происходит потому, что кофеин действует на нейроны (клетки головного мозга) определенным образом: он прикрепляется к рецепторам на их поверхности, которые называют аденозиновыми.

Для чего нужны аденозиновые рецепторы?

В течение дня в клетках вырабатывается вещество под названием аденозин. Производится оно из молекулы АТФ (аденозинтрифосфат), которая является энергетической валютой организма. Утром, когда мы бодры (или относительно бодры), АТФ у нас много, потому что мы выспались и отдохнули за ночь (чем больше АТФ, тем мы бодрее). Но день идет, мы работаем, работает наш мозг, и незаметно приходит усталость. Это происходит потому, что от молекул АТФ, которые находятся в нейронах, постепенно отрываются три молекулы фосфата и остаются молекулы аденозина. Каждая оторванная молекула фосфата — это порция энергии для белков, которые выполняют разную работу. Чем больше становится аденозина, тем больше мы чувствуем усталость и сонливость.

Увеличение аденозина — это сигнал организма об истощении запасов энергии.

Учитывая то, что аденозиновые рецепторы находятся не только в нервной системе, но и в сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и в желудочно-кишечном тракте, мы чувствуем меньше энергии и во всем теле: миокард (сердечная мышца) работает слабее, сосуды расслабляются.

Эта усталость — сигнал организму, что пора передохнуть. Но вместо того, чтобы хотя бы 10−15 минут поспать и восстановить запасы АТФ, набраться настоящей энергии, мы готовим себе чашку крепкого кофе. И он действительно нас активирует. Точнее, молекулы кофеина блокируют аденозин и вытесняют его из рецепторов примерно уже через 5 минут, как они попали в кровь, и передохнуть нейронам не удается.

Вследствие этого нейроны активируются и выделяют нейромедиаторы, мы снова можем воспринимать информацию, принимать решения, мышцы снова готовы к работе.

Не только кофеин

Кофеин относится к слабым психостимуляторам. Примером сильнодействующего конкурента аденозиновых рецепторов является амфетамин, самого слабого — теофиллин (в черном шоколаде).

Если мы употребляем кофе ежедневно и много, со временем может развиться нечувствительность к кофеину. Это состояние, когда на поверхности клеток начинают образовываться новые аденозиновые рецепторы и на них «садятся» молекулы аденозина, несмотря на кофеин.

Так организм стремится защитить себя от чрезмерной стимуляции и отдохнуть. Проявляется это состояние в том, что человек пьет и пьет кофе, но ощущения бодрости нет, наоборот, усталость наступает раньше и, чтобы прийти в тонус, нужно все больше и больше кофе, а на восстановление организма — больше времени. Это ведет к тому, что уменьшаются запасы АТФ и страдают другие органы, которым нужна энергия.

Поэтому максимальной разумной дозой кофеина является 300 мг в день. Переходя этот предел, вы заходите в зону риска переутомления и сердечно-сосудистых проблем.

Чтобы избавиться от кофеиновой зависимости (когда нужно много кофе ежедневно), количество чашек кофе уменьшают постепенно.

Но есть нюансы. Кофе на разных людей действует по-разному. Это потому, что мы унаследовали разные гены, которые управляют аденозиновыми рецепторами (одни более чувствительны, другие — менее) и способностью метаболизировать кофеин.

Так кофе полезен или нет?

Полезен, но все зависит от дозы. Есть данные, что те, кто пьет умеренно кофе, живут дольше.

Чем полезен кофе?

Положительно влияет на работу печени и иммунную систему.

Уменьшает риск болезней сердца (снижает уровень провоспалительного белка интерлейкина-1-бета) и воспаления вообще, улучшает состояние и работу сосудов.

Уменьшает вероятность диабета 2-го типа, рака печени, простаты, некоторых видов рака молочной железы.

Может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера (кофеин блокирует бета-амилоидные бляшки и тау-белок, которые образуются при болезни Альцгеймера). Поэтому кофе не только тонизирует мозг, но и защищает его.

Кофе уменьшает воспаление также за счет полифенолов и оксикоричной кислоты из обжаренного кофе.

Какой полезнее: заварной или эспрессо?

Кроме кофеина и полифенолов в кофе содержатся два вещества — кафестол и кахвеол, но, преимущественно в фильтрованном, «заварном» кофе, кофе по-турецки. Эти вещества, особенно кафестол, действуя на определенные рецепторы, нарушают регуляцию синтеза холестерина. Если такой «турецкий» заварной кофе пить часто, то это может существенно нарушить холестериновый обмен. Но тот же кафестол снижает риск диабета и имеет противораковые свойства. Поэтому иногда можно и «по-турецки».

Отдельно или с чем-то?

В кофе, как и в чае, содержатся танины, особенно в слабо обжаренном кофе. Танины тормозят усвоение железа, поэтому, если есть железодефицитная анемия, после блюд, содержащих железо, лучше избегать кофе или выбирать кофе сильной обжарки.

Так пить или не пить?

Если любите кофе, то пейте, но не более чем два-три раза в день и желательно в первой половине дня. Во второй половине дня, если хотите взбодриться, можете выпить стакан некрепкого зеленого чая.

Если есть возможность поспать днем, сделайте это до 15 часов. Вы значительно продлите период активной работы, так, будто вам добавится еще несколько утренних часов.

Не пейте кофе на ночь.

И примите во внимание слова Бернарда Шоу, который на запрет своего врача пить кофе, мол, это яд, ответил ему: «Если это яд, то очень медленный, потому что я пью его уже 70 лет».

Содержание кофеина:

фильтрованный кофе ( 150 мл) — 60−180 мг, в среднем — 115 мг;

150 мл) — 60−180 мг, в среднем — 115 мг; эспрессо ( 30 мл) — 30−60 мг;

30 мл) — 30−60 мг; капучино — 70−80 мг;

в стакане черного чая — до 80 мг;

в стакане зеленого — 40 мг.

Текст публикуется с разрешения автора

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